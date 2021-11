NRZ-Weihnachtsaktion Kinder in Not: Wenn der neue Papa sein wahres Gesicht zeigt

Essen. Die Kleinen in den Notaufnahmen des Kinderschutzbundes Essen brauchen erneut Unterstützung. 15. NRZ-Spendenaktion für die „Spatzennester“ läuft.

Lukes Leid beginnt, als das Leben seines Papas endet. Der beste Freund des plötzlich gestorbenen Vaters nimmt den Vierjährigen zu sich und gibt glaubwürdig den engagierten Onkel. Doch was niemand ahnt: Der Mann hat ein schweres Alkohol- und Drogenproblem, ist mit dem durch den Verlust verstörten, aufgewühlten und bisweilen hyperaktiven Kind überfordert.

Statt Verständnis und Zuwendung, die der kleine Junge so dringend bräuchte, schlagen Luke hinter verschlossenen Türen Frust und Zorn entgegen, die sich mit zügelloser Gewalt entladen. Immer wieder, bis es eines Tages „Knack“ macht. Der Arm des Kindes ist gebrochen, sein Herz ist es längst.

Erzieherinnen im Kindergarten bleibt die massive Verletzung nicht verborgen. Unter Angst erzählt Luke, dass sein „neuer Papa“ wütend auf ihn gewesen sei und ihm den Arm schrecklich verdreht habe. Das Jugendamt nimmt den Vierjährigen in Obhut und er landet im „Spatzennest“, der Notaufnahme des Essener Kinderschutzbundes. Dort werden weitere Wunden entdeckt, Rechtsmediziner dokumentieren schließlich diverse ältere Verletzungen, die von ärgsten Misshandlungen herrühren.

Das Martyrium des Jungen ist unvorstellbar

„Es ist unvorstellbar, welches Martyrium Luke in seinem kurzen Leben schon durchlitten hatte“, sagt Martina Heuer vom Kinderschutzbund, der im vergangenen Jahr 70 misshandelte, missbrauchte oder vernachlässigte Jungen und Mädchen in seinen beiden Schutzhäusern, dem „Spatzennest“ in Altenessen und der Einrichtung „Kleine Spatzen“ für die Jüngsten in Borbeck, aufgenommen hat. Allein in den ersten zehn Monaten dieses Jahres waren es bereits 80 Kinder, im gesamten vergangenen Jahr 70.

Diese alarmierende kleinräumige Bilanz findet sich im Großen wieder. Ulrich Spie, Vorstandschef des Essener Kinderschutzbundes, ist mit Blick auf die jüngsten bundesweiten Zahlen in „größter Sorge“, wie er sagt. Die Zahl der inzwischen bekannt gewordenen Kindeswohlgefährdungen aus dem vergangenen Jahr sei auf die Rekordhöhe von 60.551 Fällen geklettert.

„Das ist ein dramatischer Anstieg“, so Spie. Allein die psychischen Misshandlungen der Jüngsten haben um rund 17 Prozent zugelegt. Bekannt wurden aber auch mehr Vernachlässigungen und Missbrauchsfälle. Gleichzeitig habe es jedoch weniger Inobhutnahmen gegeben. Diese Diskrepanz bedeutet nichts anderes als: Akute Krisen und die damit einhergehende Gefährdung von Kindern wurden in Zeiten des Corona-Lockdowns mit seinen geschlossenen Schulen und Kitas zu häufig nicht bemerkt.

Die Dunkelziffer dürfte extrem gestiegen sein

Dass junge Menschen dringend Hilfe benötigt hätten, fiel dann allzu oft zu spät auf. „Ein Fiasko“, sagt Spie. „Damit dürfte die Dunkelziffer von Kindeswohlgefährdungen extrem gestiegen sein“, ist Essens oberster Kinderschützer überzeugt. Zumal die Schulen zwangsläufig merklich weniger Fälle gemeldet haben.

Kinder seien die Verlierer der Pandemie, in der sich nur eine gute Nachricht verbreiten kann: Die Meldungen aus dem privaten Umfeld der Opfer, von denen jedes dritte jünger als fünf Jahre war, so Spie, legten um 20 Prozent zu. Was zumindest als ein Indiz dafür gewertet wird, dass die unter widrigen Umständen zunehmende potenzielle Gefährdung von Kindern im Bewusstsein der Menschen angekommen sei.

Ein womöglich drohender nächster Lockdown lässt Kinderschützer bereits Schlimmes befürchten. Umso mehr ist nun in den Notaufnahmen Zeit für besondere Nestwärme. Die Weihnacht steht alle Jahre wieder auch in den Schutzhäusern für Nächstenliebe und ist Anlass genug, jenen Gutes zu tun, denen das Leben, kaum dass es begonnen hat, auf das Übelste mitspielt.

Spenden an den Kinderschutzbund sind wichtiger denn je

Viele der „Spatzen“ in den Notaufnahmen werden in diesem Jahr zum ersten Mal ein Fest ohne Frust, einen Heiligabend ohne Heulen, eine Weihnacht zum Wohlfühlen und mit Präsenten erleben, die Sie, liebe Leserinnen und Leser, den kleinen Bewohnern der Notaufnahmen einmal mehr schenken können.

Was wichtiger denn je ist: Denn Corona hat dem Kinderschutzbund auch im zweiten Jahr schwer zu schaffen gemacht. Und viele Spenden als wichtigste Einnahmequelle des Vereins flossen nach den verheerenden Überschwemmungen ins Ahrtal, sagt Heuer. Umso wichtiger ist in diesem Jahr die erneute Unterstützung der NRZ-Leserinnen und -Leser.

Der Kinderschutzbund ist noch heute begeistert von der Spendenbereitschaft bei der NRZ-Weihnachtsaktion des vergangenen Jahres: Rund 1000 oft liebevoll eingepackte Geschenke und nicht weniger als 39.965 Euro an Geldspenden sind für das „Spatzennest“ in Altenessen und das Borbecker Haus „Kleine Spatzen“, in dem die Jüngsten Zuflucht finden, zusammengekommen. In jedem Präsent findet sich ein neues Selbstwertgefühl, schon die Kleinsten sind superstolz, wenn sie einfach mal etwas Neues zum Anziehen besitzen, ein eigenes Kuscheltier in den Arm nehmen können – und ihren Frieden finden.

So wie Luke, der knapp sieben Monate im „Spatzennest“ lebte, bevor er nach einer schwierigen Phase eine Pflegefamilie fand, die seine Wunden heilen möchte.

Was die kleinen Spatzen benötigen:

Zum mittlerweile 15. Mal unterstützt die NRZ-Stadtredaktion Essen mit ihrer alljährlichen Weihnachtsaktion das „Spatzennest“ und das Haus „Kleine Spatzen“, die Notaufnahmen des Kinderschutzbundes in Altenessen und Borbeck. Auch in diesem Jahr bitten wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, um Ihre Mithilfe für die Jüngsten in Not.

Gemeinsam mit den Mitarbeitern des Kinderschutzbundes haben wir einen Wunschzettel mit den Dingen zusammengestellt, die in diesem Jahr dringend benötigt werden:

- Coole Kinderbücher, Abenteuerbücher, Harry Potter etc.

- Bilderbücher wie Der Regenbogenfisch, Der Grüffolo, Disney-Bücher, die Raupe Nimmersatt etc.

- Schlummer-Otter von Fisher Price

- Körperpflegeprodukte, Windeln, Haarspangen

- Bälle

- Puppenzubehör

- Schleichtiere

- 3 D Puzzle

- Lego und Lego Technik

- Straßenmalkreide

- 3D-Stifte

- Knete

- Gutscheine für Schwimmbad, Zoo , Indoor-Spielplätze etc.

- Bekleidungs-Startersets in den Größen ab 98 bis 164 für Jungen und Mädchen

- Gutscheine für Schuhe

- Nintendo Switch-Spiele

- Artikel von Pokemon und Top Model

- Autos in allen Größen

Ihre Spende können Sie vom 29. November bis einschließlich 22. Dezember im Funke-Kiosk, Jakob-Funke-Platz 2, gegenüber des Einkaufszentrums Limbecker Platz in der Essener Innenstadt abgeben: montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr.

Zu Weihnachten wäre es schön, wenn Ihre verpackten Geschenke neuwertig wären. Ein kleines Inhaltsschildchen an den Päckchen ist hilfreich bei der Bescherung an Heiligabend.

Wenn Sie in Coronazeiten einen Einkauf aus gesundheitlichen Gründen vermeiden und lieber Geld spenden möchten - auch das ist möglich bei der Sparkasse Essen, BLZ: 360 501 05, Konto: 290 700, IBAN DE70 3605 0105 0000 2907 00, Empfänger: Kinderschutzbund Essen, Verwendungszweck: Spatzennest/NRZ-Aktion.

Auf Wunsch stellt der Essener Kinderschutzbund eine Spendenquittung aus. Nähere Infos dazu gibt’s unter der Rufnummer 0201/49 550 755.

