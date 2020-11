Kinder attackieren Kinder in Essen - mit einem Messer

Essen. In Altenessen sind Kinder von Gleichaltrigen attackiert worden. Ein etwa Zehnjähriger soll einen 13-Jährigen mit einem Messer verletzt haben.

Drei 13-Jährige sind in Essen-Altenessen von einer 15-köpfigen Gruppe etwa Gleichaltriger attackiert worden. Einer der Angreifer, der gerade einmal zehn Jahre alt gewesen sein soll, zückte ein Messer und verletzte eines der Kinder an der Hand. Die Polizei ermittelt und hofft auf Hinweise.

Wie die Behörde am Montag berichtete,, befanden sich die drei Freunde am Samstag gegen 16.15 Uhr auf einer Fußgängerbrücke an der Wilhelm-Nieswandt-Allee, als ihnen die Gruppe Zehn- bis 15-Jähriger entgegenkam. Unvermittelt wurden sie attackiert, wobei einer das Messer zog und einen der 13-Jährigen verletzte. Das Opfer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Bei den Angreifern soll es sich nach Zeugenangaben um dunkel gekleidete arabische Jugendliche handeln, teilte die Polizei mit. Der etwa zehn Jahre alte mutmaßliche Messerangreifer ist etwa 1,50 Meter groß, hat dunkle kurze Haare, die an den Seiten und am Hinterkopf rasiert sind. Er trug einen schwarzen Pullover und eine schwarze Hose.

Die Angreifer konnten vor Eintreffen der Polizei zum Teil über die U-Bahnhaltestelle Altenessen Mitte flüchten. Zeugen werden gebeten, sich unter der zentralen Nummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]