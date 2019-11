Auf der Kreuzung Schwanenbuschstraße/Steeler Straße in Essen-Huttrop kam es zu dem Unfall.

Essen. Nach einem Unfall in Essen-Huttrop fahndet die Polizei nach einer unbekannten Autofahrerin. Die Frau sollte sich melden, mahnt die Behörde.

Kind über Fuß gefahren: Frau flüchtet mit einem „Tschüss“

Erst fuhr sie einem elfjährigen Jungen über den Fuß, dann sagte die Autofahrerin „Tschüss“ und fuhr davon. Nach einem Unfall am Montag gegen 15.15 Uhr auf der Kreuzung Steeler Straße/Schwanenbuschstraße in Essen-Huttrop fahndet die Polizei nach der etwa 50 bis 60 Jahre alten Frau.

Wie die Behörde am Freitag berichtete, habe man erst am Donnerstag Kenntnis von dem Unfall bekommen. „Es sind unverzüglich strafrechtliche Ermittlungen gegen die unfallflüchtige Fahrzeugführerin eingeleitet worden“, so Polizeisprecher Peter Elke.

Nach den Aussagen des Jungen und von Zeugen stieg der Elfjährige an der Haltestelle aus der Bahn 109. Gemeinsam mit anderen Kindern lief er über die Fußgängerfurt, möglicherweise bei Rot. Hier erfasste ihn das Auto der noch unbekannten Frau, wobei sein Fuß überrollt wurde.

Die Frau meinte, dass der Junge ja nichts habe

Die Fahrerin stoppte sofort den Wagen und stieg aus. Ein unbekannter Helfer kümmerte sich sofort um das Kind und verlangte richtigerweise, die Polizei zu verständigen. Mit der Feststellung, dass der Junge ja nichts habe, verabschiedete sich die Frau mit einem kurzen Gruß und fuhr davon.

Die schlanke und etwa 1,60 Meter große Fahrerin hat kurze blonde Haare und trug eine goldfarbene Brille mit runden Gläsern. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht und fordert die unbekannte Frau auf, sich unverzüglich bei der Polizei zu melden.

Zeugen, die den Unfall beobachteten und weitere mögliche Angaben zu dem Wagen machen können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0201-8290 bei der Polizei zu melden.