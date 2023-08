Kind ins Gesicht geschlagen - Polizei Essen fahndet mit Foto

Essen. Die Polizei Essen sucht einen mutmaßlichen Schläger. Der junge Mann soll einen Elfjährigen in Freisenbruch angegriffen und verletzt haben.

Die Polizei Essen fahndet mit einem Foto nach einem jungen Mann, der einen Elfjährigen am 2. Mai in Freisenbruch ins Gesicht und in den Bauch geschlagen haben soll.

Wer diesen jungen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei Essen

Der Junge hatte am Philosophenweg mit einem Fußball gespielt und den Unbekannten damit versehentlich getroffen. Der Angreifer ging wohl deshalb auf das Kind los. Der Elfjährige wurde durch die Schläge leicht verletzt, berichtete die Polizei, die nun auf Hinweise hofft.

Wer den Gesuchten auf dem Foto erkennt, das der Elfjährige schießen konnte, sollte sich an die Ermittler der Essener Behörde wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen