Kiloweise Kokain stellte die Essener Polizei bei einem Dealer-Pärchen in der Innenstadt sicher.

Rauschgiftkriminalität Kiloweise Drogen in Essen sichergestellt: Pärchen in Haft

Essen. Eine hochschwangere Frau und deren Partner wurden nach Durchsuchungen in der City festgenommen. Beeindruckend, was die Polizei alles entdeckte.

Mehrere Kilogramm Drogen, eine Schusswaffe samt 200 Patronen Munition und etwa 50.000 Euro Bargeld haben Rauschgiftfahnder der Essener Polizei bei einem Pärchen in der Essener Innenstadt sichergestellt. Eine hochschwangere Frau (31) und ihr 38 Jahre alter Partner wurden festgenommen. Die mutmaßlichen Dealer sitzen bereits in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei am Montag berichtete, hatten Beamte am Dienstag zwei Wohnungen in der Essener City durchsucht, nachdem sie ein Drogengeschäft beobachtet hatten. Dort fanden sich 1,2 Kilogramm Kokain und zwei Kilogramm Marihuana mit einem Gesamtverkaufswert von rund 220.000 Euro. 50.000 Euro Bargeld, die Waffe, 20 Handys und weitere „hochwertige Markenartikel“, wie es heißt, wurden genauso sichergestellt wie ein Auto, das einer Vermietungsfirma zurückgegeben werden konnte.

Die Drogen waren hinter einem Backofen und einem Staubsaugerbeutel versteckt. Bei der anschließenden Festnahme der Beschuldigten wurden weitere 25 Gramm Kokain, 8000 Euro Bargeld und Springmesser entdeckt, so die Polizei Essen.

