Kfz-Klau: Essener findet per Handy-Ortung sein Auto wieder

Essen. Mit einem Ortungsprogramm fand ein Essener sein Handy wieder – das lag im Auto, das ihm vorher geklaut worden war.

Mit einer Handy-Ortung hat ein 57-Jähriger einen Autodiebstahl aufgeklärt. Er hatte am Donnerstag bei der Polizei angerufen, weil er im Grugabad seine Sporttasche nicht mehr fand – darin war auch sein Autoschlüssel. Die Sporttasche war dem Mann aus dem Spind geklaut worden. Dann stellte sich heraus ,dass sein VW Golf, den er auf dem Parkplatz vorm Grugabad geparkt hatte, nicht mehr an Ort und Stelle stand.

Auto in Holsterhausen wieder aufgetaucht

Nachdem die Polizei den Fall aufgenommen hatte, versuchte der 57-Jährige, sein Handy zu orten, das offenbar auch in der Sporttasche gelegen hatte - mit Erfolg: Das Ortungsprogramm gab an, dass das Handy derzeit bewegt, also wohl in einem Auto herumgefahren wird. Tatsächlich fanden die Polizisten das gestohlene Auto in Holsterhausen an der Kreuzung Hilgerstraße / Ecke Bersonstraße. Als die Beamten das Auto inspizierten, hörten sie Verdächtiges aus einem Gebüsch – dort versteckten sich augenscheinlich die Tatverdächtigen. Sie wurden vernommen, haben sich jedoch zum Tatvorwurf noch nicht eingelassen.

