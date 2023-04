„Kettner’s Kamota“: Essen hat ein neues Sternerestaurant

Spitzenkoch Jürgen Kettner: Sein Restaurant „Kettner’s Kamota“ in Essen-Werden wurde am Dienstag mit einem Stern ausgezeichnet. (Archivfoto)

Essen. In Karlsruhe wurde am Dienstag (4.4.) der neue Restaurantführer „Guide Michelin“ präsentiert. Essen hat jetzt ein neues Sternerestaurant.

Neues Sternerestaurant in Essen: In der am Dienstag (4.4.) in Karlsruhe präsentierten neuen Ausgabe des Restaurantführers „Guide Michelin“ sind bundesweit 334 Gourmet-Lokale mit den begehrten Sternen ausgezeichnet worden. Essen hat ein neues Sternerestaurant. Prämiert wurde zum ersten Mal mit einem Stern das „Kettner’s Kamota“ in Werden. Angeboten wird dort moderne österreichische Küche. Unsere Redaktion hatte das Restaurant in Werdens Altstadt Anfang 2022 besucht, kurz nach der Eröffnung.

Damals servierten der aus der Steiermark gebürtige Spitzenkoch Jürgen Kettner und seine Geschäftspartnerin Wiebke Meier ein Menü à la „Kettner’s Kamota“. Will heißen: Traditionsrezepte treffen auf asiatische Eleganz (lesen Sie hier unsere Berichterstattung von damals).

Restauranttester beeindruckt von Mut und Flexibilität der Gastronomen

Aber zurück zur Präsentation der neuen Ausgabe des „Guide Michelin“: Der Direktor des Restaurantführers für Deutschland und die Schweiz, Ralf Flinkenflügel, sprach am Dienstag bei der Präsentation der neuen Ausgabe generell von einer bemerkenswerten Beständigkeit in der Qualität der deutschen Gastronomie.

Beeindruckt waren die Tester insbesondere vom Engagement, dem Mut und von der Flexibilität, mit denen die Gastronomen den schwierigen wirtschaftlichen Zeiten und dem Fachkräftemangel trotzen. Erfreulich sei auch das zunehmende Bewusstsein für eine nachhaltigere Arbeitsweise. „Viele machen sich für Nachhaltigkeit stark und setzen in ihrer Küche auf Regionalität und Saisonalität.“

In Deutschland werden seit 1966 Michelin-Sterne verliehen

In Deutschland gibt es jetzt zehn Restaurants mit drei Sternen, 50 Restaurants mit zwei Sternen und 274 Restaurants mit einem Stern. Der Michelin-Guide kommt in 41 Ländern heraus, neben Europa auch in den USA und Asien. Hinter dem renommierten roten Restaurantführer steht der gleichnamige französische Reifenhersteller.

In Deutschland erschien der erste „Guide Michelin“ 1910, damals noch „den Herren Automobilisten“ gewidmet und vor allem mit Straßenrouten versehen. Die ersten Michelin-Sterne in Deutschland wurden 1966 verliehen. (dpa/red)

„Kettner’s Kamota“ in Essen-Werden: zur Homepage des neuen Essener Sternerestaurants

