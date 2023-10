Kellereinbrecher gefilmt - Polizei Essen fahndet mit Foto

Essen. Ein Unbekannter ist in Holsterhausen in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Dabei wurde der Mann von Kameras erfasst. Polizei zeigt ein Foto.

Mit Fotos einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Essen nach einem mutmaßlichen Einbrecher.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei Essen

Der Mann soll am 19. Mai gegen 16.10 Uhr in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Janssenstraße in Holsterhausen eingestiegen sein und diverse Gegenstände gestohlen haben.

Wer den Gesuchten erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen