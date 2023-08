Kellerbrand in Essen schnitt Mutter und Kind Fluchtweg ab

Essen. Ein Kellerbrand hat in einem Essener Mehrfamilienhaus den Treppenraum so stark verraucht, dass zwei Personen das Gebäude nicht verlassen konnten.

Am Ende glimpflich ausgegangen ist am frühen Montagabend ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Essen-Steele an der Straße Lohmühlental. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, machten sich eine Mutter und ihr Kind im zweiten Obergeschoss bemerkbar. Die beiden konnten das Gebäude nicht verlassen, da das Treppenhaus völlig verraucht war. Alle anderen Bewohner hatten sich bereits in Sicherheit gebracht.

Da der Rauch nicht in die Wohnung der Frau eingedrungen war, wurde sie und ihr Kind dort von Wehrleuten betreut, während die anderen Einsatzkräfte den Brand im Keller löschten. Die Mieterin sowie das Kind blieben unverletzt - die Brandursache ist unklar. (ik)

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen