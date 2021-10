Keller brennt in Essen: Feuerwehr rettet zwei Hausbewohner

Die Feuerwehr hat am Mittwoch einen Kellerbrand an der Sälzerstraße bekämpft und zwei Hausbewohner über eine Drehleiter gerettet.

Essen. Dichter Brandrauch hat Bewohnern eines Dachgeschosses an der Sälzerstraße in Altendorf den Fluchtweg versperrt. Die Feuerwehr handelte schnell.

Bei einem Einsatz gegen einen Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Sälzerstaße in Essen-Altendorf hat die Feuerwehr am frühen Mittwochmittag zwei Bewohner des Dachgeschosses mit einer Drehleiter von einem Balkon gerettet. Zwei Trupps rückten unter Atemschutz gegen das Feuer vor.

Die beiden geretteten Personen wurden von einem Notarzt untersucht, berichtete Feuerwehrsprecher Christoph Riße. Vermutlich haben sie keine Rauchgasvergiftung erlitten.

Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, war der Treppenraum des Hauses bereits so stark verraucht, dass den Dachgeschossbewohnern der Fluchtweg versperrt war.

Für die Dauer des Einsatzes war an der Sälzerstraße kein Durchkommen. Ursache für den Brand in dem dreieinhalbgeschossigen Haus ist noch nicht bekannt. (j.m.)

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen