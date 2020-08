Keine Atemschutzmaske: Rangelei im Limbecker Platz

Essen. Im Einkaufszentrum Limbecker Platz sprachen Polizisten einen 18-Jährigen an, der keine Maske trug. Es kam zu einer Rangelei.

Ein 18-Jähriger hat im Einkaufszentrum Limbecker Platz am Samstagabend für Aufruhr gesorgt, weil er keine Atemschutzmaske trug. Polizisten sprachen ihn an – der Mann, so berichtet die Polizei, „reagierte respektlos und uneinsichtig“. Daraufhin wollten die Polizisten eine Ordnungswidrigkeits-Anzeige erstatten, dafür benötigten sie seine Personalien, doch der Mann versuchte zu fliehen. Es kam zu einer Rangelei, der 18-Jährige wurde dabei leicht verletzt, zahlreiche Schaulustige im Einkaufszentrum filmten das Ganze sogar. Später, auf der Wache, gab der Mann endlich seine Personalien an. Eine Anzeige bekommt er trotzdem.