Kaufhaus in Essen: Taschendiebin wird bei der Tat gefilmt

Nach einem Taschendiebstahl in einem Essener Kaufhaus sucht die Kripo nach Zeugen.

Essen Am 22. November machte eine unbekannte Frau in einem Essener Kaufhaus lange Finger und erbeutete eine Geldbörse. Kripo sucht jetzt Zeugen.

Mit Hilfe von Bildern aus der Überwachungskameras versucht die Essener Kriminalpolizei einen Taschendiebstahl aufzuklären. Die Tat ereignete sich bereits am 22. November 2024 in einem Kaufhaus auf der Limbecker Straße in Essen.

Wie die Polizei mitteilt, ist einer 61 Jahre alten Frau die Geldbörse entwendet worden.

Während die Kundin in der Damenabteilung Schuhe anprobierte, habe die Unbekannte in ihre abgestellte Handtasche gegriffen und das Portemonnaie eingesteckt.

Die Essener Polizei fragt: Wer kennt diese Frau? Foto: WAZ

Nun sucht die Polizei mit Fotos nach der Unbekannten. Sie ist von der Videoüberwachung des Kaufhauses gefilmt worden.

Die Tatverdächtige trug eine helle Jacke, dunkles Oberteil, dunkle Hose und hellbraune Schuhe.

Sie hat blondes Haar und ist kräftig von Statur.

Die Essener Kripo fragt: Wer kennt diese Frau? Hinweise werden erbeten unter der Rufnummer 0201/ 8290.

