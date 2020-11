Katzenelend und Kastration: Essener Tierheim kämpft weiter

Essen. Bis Januar gibt es bei der Katzen-Kastration den Chip zur Kennzeichnung kostenlos dazu. Mit der Kastration läuft es noch nicht so wie erhofft.

Der Tierschutzverein Essen startet zum dritten Mal eine Aktion gegen Katzenelend. Unter dem Motto „Chips für 1000 Katzen“ erhalten Katzenbesitzer, die bis Ende Januar ihre Vierbeiner bei bestimmten Tierärzten kastrieren lassen, kostenlos einen Transponder. Mit dessen Hilfe können entlaufene Tiere wieder mit ihren Haltern vereint werden. Das soll auch für die Katzenschutzverordnung der Stadt werben. Mit deren Umsetzung gibt es immer noch Probleme.

„Meine Mutter hat früher immer, wenn ich ausgehen wollte, gesagt: Das Kind kommt schon nicht abhanden. Es hat ja einen Personalausweis“, sagt Andrea Busch, Projektleiterin beim Tierschutzverein Groß-Essen. Der Chip sei so etwas wie ein Personalausweis. Er enthalte eine 15-stellige, weltweit nur einmal vergebene Nummer. Dahinter stecke eine Registrierung bei „Findefix“, dem Haustierregister des Deutschen Tierschutzbundes, oder beim Haustierregister Tasso. Dort seien die Daten des Tierbesitzers hinterlegt.

Essener Tierschützer haben lange für Katzenschutzverordnung gekämpft

Lange hatten die Tierschützer angesichts der vielen kranken und verwahrlosten Tiere in Essen für die Katzenschutzverordnung gekämpft, die die Kastration und Kennzeichnung von Freigängern vorschreibe. Seit April 2016 ist sie nun in Kraft. Dennoch gebe es nach wie vor viele verwilderte Hauskatzen im Stadtgebiet – Freigängerkatzen und ihre Nachkommen, aber auch Hauskatzen, die die zufällig offen stehende Balkon- oder Haustür für einen Ausflug in die Freiheit genutzt und nicht mehr zurückgefunden hätten. „Die vermehren sich dann, und bekommen ihre Babys irgendwo im Stadthafen oder wer weiß wo.“

Bei Katze Celestine wird der Chip mit einem speziellen Gerät ausgelesen. Foto: Fabian Vogel / FUNKE Foto Services

Andrea Busch wundert sich, dass noch immer zahlreiche Fundtiere ohne Chip im Tierheim abgegeben werden, bei denen die Suche nach den Besitzern oft nicht einfach sei. „Die Tiere sehen ja oft ähnlich aus, das eigene Tier zu erkennen, ist oft gar nicht so einfach“, weiß sie aus Erfahrung.

Zusammenführung von Tier und Halter ist ohne Chip schwierig

Wer sein Tier liebe, müsse doch eigentlich darauf bedacht sein, es wiederzubekommen, findet Andrea Busch. Komme die Katze abhanden, sei das ja nicht nur für den Besitzer traurig, sondern für das Tier oft dramatisch, das von jetzt auf gleich alles verliere, was sein bisheriges Leben ausgemacht habe. Um so unverständlicher sei es, dass die Umsetzung der Schutzverordnung offenbar so schwierig sei. Deshalb hoffe man, mit Aktionen wie der aktuellen, mehr Tierhalter zur Kastration und Kennzeichnung der Vierbeiner bewegen zu können.

Einen großen Vorteil habe die Katzenschutzverordnung. „Wir können jetzt Tiere, die bei uns abgegeben werden, auf unsere Kosten kastrieren lassen, selbst wenn der Besitzer das nicht will. Das ist keine Sachbeschädigung mehr“, so Andrea Busch.

Von der Kastration der Katzen profitiert auch der Halter

Das Chip-Lesegerät (r.) und die entsprechende Spritze für die Injektion des reiskorngroßen Transponders. Foto: Fabian Vogel / FUNKE Foto Services

Zur Uneinsichtigkeit mancher Tierbesitzer komme der finanzielle Aspekt: Die Praxis zeige, dass so mancher offenbar die Kosten scheue – obwohl es bei nachgewiesenem geringen Einkommen Zuschüsse für die Kastration gebe. Bei einer Katze koste sie 120 Euro und mehr, bei einem Kater seien 60 bis 70 Euro fällig, die Einsetzung des etwa reiskorngroßen Chips an der linken Halsseite schlage noch einmal mit 30 Euro zu Buche. Der Chip werde der narkotisierten Katze in der Regel im Rahmen der Kastration mit einer großen Spritze implantiert und erwachse dann mit dem Gewebe. Scanne man die Katze dann mit einem Lesegerät ab, werde die Nummer sichtbar.

Von dem Eingriff profitiere nicht nur das Tier, sondern auch der Mensch, betont die Projektleiterin. „Es ist für den Besitzer nicht gerade angenehm, einen fortpflanzungsfähigen Kater zu Hause zu haben. Wenn er seinen Trieb nicht befriedigen kann, wird er möglicherweise aggressiv und unsauber, setzt in der Wohnung übelriechende Markierungen.“

