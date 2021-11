Katze fährt 100 km unter Motorhaube: Polizist nimmt sie auf

Essen. In einem außergewöhnlichen Einsatz hat die Polizei Essen ein Katzenbaby gerettet – mit Happy-End für die Mieze: Ein Oberkommissar nahm sie auf.

Es ist eine unglaubliche Geschichte, die schließlich ein gutes Ende nahm. Vom 100 Kilometer entfernten Bad Bentheim in Niedersachsen war ein Katzenbaby als blinder Passagier im Motorraum eines Autos nach Essen gefahren. In Holsterhausen retteten Polizeibeamte das Tier aus dem Fahrzeug. Glückliche Fügung: Adam Schroeder, Oberkommissar der Essener Polizei und schon lange Katzenliebhaber, sah ein Foto des Tieres und verliebte sich sofort. Er nahm den Stubentiger bei sich auf.

Schroeder kann sich noch genau an den Tag im September erinnern. Der 34-jährige Oberkommissar arbeitet im Bereich Öffentlichkeitsarbeit der Polizei Essen. Dort erreichten ihn die Bilder der außergewöhnlichen Katzenrettungsaktion sofort. Das Tierkind war in Bad Bentheim offenbar von der Wärme des Motors angezogen worden, hatte unter der Haube ein Nickerchen gehalten – und war in Essen wieder aufgewacht, wo Passanten auf das Maunzen aus dem Inneren des Autos aufmerksam wurden.

Essener Polizeibeamter verlor in diesem Jahr die Familienkatze

Bei Schroeder machte es sofort Klick. „Ich habe dann meiner Frau das Foto gezeigt. Sie sagte: ‘Du musst jetzt gleich fragen, ob wir die Katze aufnehmen können’“, erinnert er sich. Der traurige Hintergrund: „Amy“, die Familienkatze der Schroeders, war früher in diesem Jahr nach einer Krankheit mit nur sechs Jahren gestorben. „Das war für uns ein großer Schock“, sagt Schroeder. Im Wohnzimmerschrank erinnern Fotos an den geliebten Stubentiger, daneben befindet sich eine Katzenurne mit „Amys“ Asche.

Trotz ihrer gefährlichen Fahrt von Bad Bentheim nach Essen ist Katze „Roxy“ überhaupt nicht scheu. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE/Fotoservices

Nun ist wieder Leben im Haus. „Roxy“ haben die Schroeders die Katze getauft, die die 100 Kilometer lange Autofahrt wie durch ein Wunder unbeschadet überstanden hat. Mit ihr gemeinsam ist „Riva“ eingezogen, ebenfalls eine europäische Kurzhaarkatze, nur wenige Monate älter als ihre mutmaßlich im August geborene Gefährtin. „Das Tierheim hat die interne Vorgabe, dass so kleine Katzen nur gemeinsam vermittelt werden“, so Schroeder.

Trotz der Erlebnisse ist „Roxy“ sehr zutraulich

Er sei auch darauf hingewiesen worden, dass das Katzenbaby erst einmal besondere Betreuung brauche. Schließlich sei nicht klargewesen, ob sie überhaupt schon allein essen könne. Doch insgesamt, stellt Schroeder fest, ist „Roxy“ putzmunter: „Es ist schon außergewöhnlich, dass sie weder körperliche noch geistige Schäden davongetragen hat.“ Die Katze sei überhaupt nicht scheu oder misstrauisch.

So kann man Katzen auch helfen Wer ebenfalls Katzen helfen möchte, sie aber nicht dauerhaft aufnehmen kann, kann sich als Katzenpflegestelle registrieren lassen. In diesem Fall betreut man Katzen so lange, bis ein neuer Besitzer für sie gefunden ist. Ansprechpartner ist zum Beispiel der Tierschutzverein Groß-Essen. Kontakt: 0201-837235-0.

„Meine Frau freut sich, wenn eine der Katzen zum Kuscheln auf der Couch vorbeikommt“, erzählt Schroeder. Und auch für den zweijährigen Sohn Jonas sei das Aufwachsen mit Katze eine große Bereicherung: „Bei unserer alten Katze war er noch jünger und etwas ungestüm. Wenn Roxy auf ihn zukommt, streichelt er sie jetzt ganz vorsichtig.“

Essen: Katzen brauchen intensive Versorgung

Die beiden Katzen ergänzen sich charakterlich: Während „Riva“ eher vorsichtig ist und Fremden aus dem Weg geht, ist „Roxy“ sehr neugierig und zutraulich, springt auch schon einmal auf die Stuhlkante, wenn Besuch da ist. Betreuungsintensiv sind allerdings beide noch. „Wir haben jetzt auf der Etage eine Versorgungsstation eingerichtet, die Katzen brauchen regelmäßige Mahlzeiten“, sagt Schroeder und fügt lachend hinzu: „Wenn das Nassfutter nicht mehr frisch ist, wollen sie es nicht mehr und fordern neues.“

