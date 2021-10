Katze auf Dach: Höhenretter der Feuerwehr Essen im Einsatz

Höhenretter der Feuerwehr Essen holten in Rüttenscheid eine Katze vom Dach eines Mehrfamilienhauses.

Essen. Höhenretter der Feuerwehr holten in Rüttenscheid eine Katze vom Dach eines Mehrfamilienhauses. Die Besitzerin dürfte überglücklich gewesen sein.

Eine Katze auf einem Dach eines Mehrfamilienhauses am Wehmenkamp in Essen-Rüttenscheid hat am Dienstagnachmittag die Höhenretter der Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Mit Hilfe einer Drehleiter kamen die Retter dem Tier nahe genug, um es einzufangen.

Die Katze wurde unversehrt ihrer Besitzerin übergeben.

