Kastanien, Blätter & Co. – Wir suchen Ihre kreativen Ideen

Essen. Im Herbst werden wir kreativ. Was gestalten Sie und Ihre Kinder aus Kastanien, Zapfen und Blättern? Schicken Sie uns Ihre Fotos per E-Mail zu.

Herbstzeit – Bastelzeit. Mit vielen Dingen, die jetzt im Herbst in der Natur zu finden sind, lassen sich Dekorationen für drinnen und draußen gestalten. Was fällt Ihnen dazu ein, wie man Kastanien, Eicheln, Zapfen, bunte Blätter, Zweige, Moos und andere Materialien verwenden kann? Schicken Sie uns ein Foto Ihrer kreativen Bastelarbeit!

Zeigen Sie uns, was Sie und/oder Ihre Kinder geschaffen haben. Senden Sie uns Ihr Foto in Form einer jpg-Datei per E-Mail mit ihrem Namen und dem Stadtteil, in dem Sie wohnen, zu. Schreiben Sie bitte in ein paar Zeilen, warum Sie gerne kreativ tätig sind und welche Materialien Sie sonst noch bevorzugen. Wo holen Sie sich Anregungen?

Einsendeschluss für Ihr Foto ist Freitag, 13. November, 16 Uhr. Die E-Mail geht an die Adresse redaktion.essen@waz.de.

Expertin gibt Tipps und Anregungen für weitere Dekorationen

Tannenzapfen-Eulen sind eine witzige Deko für Herbst und Winter. Foto: R, Kley

Aus allen Einsendungen aus dem Essener Stadtgebiet sucht die Redaktion dann das schönste Motiv aus. Das ausgewählte Foto wird beispielhaft auf unserer wöchentlichen Seite „Mit der WAZ durchs Jahr“ in der Zeitung veröffentlicht.

Dort zeigt in der kommenden Woche eine versierte Bastelexpertin, was man aus herbstlichen Naturmaterialien wie Moos, Blättern, Stöcken etc. noch alles machen kann an Nützlichen und dekorativen Dingen. Sie gibt Tipps und Anregungen, die auch für nicht so geübte Hände leicht nachzumachen sind.

