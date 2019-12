Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Karsten Dahlem und „Peer Gynt“

Karsten Dahlem wurde 1975 in Limburg an der Lahn geboren. Nach einer abgebrochenen Ausbildung bei der Polizei absolvierte er an der Folkwang-Hochschule ein Schauspielstudium.

Dem Schauspiel folgte die Theaterregie, das Schreiben von Drehbüchern und Filmregie. Diverse Arbeiten wurden mit Preisen bedacht, unter anderem sein Kurzfilm „Princess“, sein Drehbuch zu „Freier Fall“, seine Inszenierungen „Es bringen“ oder „Frühlings Erwachen“.

„Peer Gynt“ hat am 13. Dezember, 19 Uhr, Premiere in der Casa. Sie ist fast ausverkauft. Karten: 8122 200