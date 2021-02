Karneval: Stadt Essen im Dienst, Sturm aufs Rathaus entfällt

Solche Szenen wird es 2021 nicht geben: In den Vorjahren musste Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen (Mitte mit Zylinder) zu Weiberfastnacht den Rathausschlüssel an die Narren aushändigen.

Essen. Der Rathaussturm an diesem Donnerstag ist abgesagt, die Karnevalszüge entfallen - und die Stadtverwaltung Essen ist Rosenmontag im Dienst.

Im Essener Rathaus wird in diesem Jahr an den Karnevalstagen nicht gefeiert, sondern gearbeitet. Wie das gesamte närrische Treiben entfällt auch der traditionelle Sturm auf das Rathaus zu Weiberfastnacht (Donnerstag, 11. Februar). Auch am Rosenmontag (15. Februar) wird die Stadtverwaltung regulär im Dienst sein. Sie folgt damit einem Beschluss der Landesregierung von Mitte Januar, dass in allen Dienststellen des Landes gearbeitet wird.

Grundsätzlich seien am Rosenmontag also Mitarbeiter der Verwaltung, des Essener Systemhauses sowie der städtischen Eigenbetriebe und ihrer Einrichtungen im Einsatz. Die Stadt macht aber darauf aufmerksam, dass einzelne Dienststellen „nur eingeschränkt erreichbar“ sein könnten. Erstens habe man, wo es praktikabel war, großzügig Urlaub gewährt; zweitens werde pandemiebedingt ohnedies viel im Homeoffice gearbeitet.

Da die Rosenmontagszüge abgesagt sind, müsse auch die Ehrung des besten Motivwagens, des besten Gesellschaftswagens sowie des besten Streckensprechers am Veilchendienstag (16. Februar) im Essener Rathaus entfallen.