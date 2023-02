Karneval in Essen: Hier können Erwachsene und Kinder feiern

Essen. In Essen gibt es an Rosenmontag zwei Karnevalsumzüge. Dazu kann in Vereinen, Gemeinden, Bars und Pubs gefeiert werden. Eine Übersicht.

Der Rosenmontagszug in Rüttenscheid findet am 20. Februar zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie wieder statt. Die Jecken starten um 13.11 Uhr an der Gruga und ziehen anschließend mit vielen Wagen und Fußtruppen durch den Stadtteil. Auch in Essen-Kupferdreh laufen die Vorbereitungen für den Rosenmontagszug auf Hochtouren. Der Zugverlauf führt ab 16.11 Uhr von der Kreuzung mit dem Hinsbecker Berg bis zur Deilbachbrücke. Die Freiwillige Feuerwehr übernimmt die Bewirtung auf dem Felderhoffplatz (Höhe Kupferdreher Straße 181).

Auch in verschiedenen Vereinen, Gemeinden, Bars und Pubs in ganz Essen werden Karnevalsfeiern für Kinder und Erwachsene angeboten. Hier haben wir eine Übersicht zusammengestellt – ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Sie bieten auch eine Karnevalsparty an? Melden Sie sich gerne bei uns, wir nehmen Sie mit in die Liste auf. E-Mail: redaktion.stadtteile-essen@waz.de

Kinderkarneval in Bergerhausen

Die Kinderkarnevalsparty im Gemeindesaal der St. Hubertus Kirche steigt am Samstag, 18. Februar, von 15 bis 17 Uhr. Kinder von fünf bis zwölf Jahren sind eingeladen. Der Eintritt kostet 2 Euro. Jedes Kind muss einen Zettel mit seinem Namen und einer Notfalltelefonnummer mitbringen.

Kinderkarneval in Huttrop

Unter dem Motto „Der verlorene Schatz“ wird im Gemeindeheim von St. Bonifatius an der Moltkestraße 160 Kinderkarneval gefeiert. Beginn ist am Samstag, 18. Februar, um 13.11 Uhr. Es gibt Getränke, Kuchen und Musik. Der Eintritt kostet 5 Euro. Karten gibt es im Gemeindebüro oder per E-Mail an messdiener-bonifatius@st-gertrud-essen.de

Der Rosenmontagszug zieht in diesem Jahr wieder durch Essen-Kupferdreh. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Kinderkarneval in Freisenbruch

Kinder ab sechs Jahren sind für Freitag, 17. Februar von 17 bis 19.30 Uhr zum Karneval in St. Antonius, Kütings Garten 1, eingeladen. Der Eintritt kostet 2 Euro. Die Kinder können verkleidet kommen, das beste Kostüm wird prämiert. Die Eltern werden gebeten ihre Kinder nach der Veranstaltung abzuholen.

Kinderkarneval in Altenessen

Auf der Altenessener Jugendfarm wird am Samstag, 4. März, Karneval gefeiert. Kinder ab sechs Jahren sind dann an der Kuhlhoffstraße 71 willkommen und dürfen gerne eine Verkleidung mitbringen. Anmeldung per E-Mail an J.wiegand@jh-essen.de

Karneval für Kinder in Frintrop

Zum Kinder-Karneval am Freitag, 17. Februar, lädt das Team des Frintroper Zentrums (FriZ) der Jugendhilfe Essen (JHE) Kinder zwischen sechs und elf Jahren von 16.30 bis 18 Uhr in die Unterstraße 67a ein. Die Kinder erwarten Spiele, Musik und ein Kostümwettbewerb mit Gewinnen. Der Eintritt ist frei. Snacks wie Berliner, Popcorn oder Salzstangen sowie Getränke stehen bereit.

Karnevalsparty für Kinder der Gemeinde Borbeck-Vogelheim

„Käpt’n Kabeljau ruft ‚Helau‘ – und ab geht die Fahrt ins nasse Blau“ lautet das Motto einer Karnevalsfeier für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren, zu der das Jugendhaus „Coffee Corner“ der evangelischen Kirchengemeinde Borbeck-Vogelheim einlädt. Die Party für Kinder findet am Karnevalssamstag, 18. Februar, im großen Gemeindesaal an der Bocholder Straße 34 statt.

Einlass ist ab 13.30 Uhr; um 14.11 Uhr startet ein buntes Programm. Mit dabei sind viele alte Bekannte – darunter die Band Saitentwist, der Clown TifTof, die Tanzgarden der Frintroper Schelme und der Essener Funken. Karten zum Preis von 3 Euro (Kinder) und 6 Euro (Erwachsene) sind ab sofort montags von 12 bis 19 Uhr, dienstags von 12 bis 16 Uhr, mittwochs von 12 bis 20 Uhr und freitags von 12 bis 21 Uhr im Jugendbüro erhältlich, das sich ebenfalls in der Bocholder Straße 34 befindet. Der Veranstalter weist darauf hin, dass der Verzehr von mitgebrachten Speisen und Getränken bei der Karnevalsfeier nicht erlaubt ist.

Karneval für Groß und Klein in Frohnhausen

Nach zwei Jahren Corona-Pause heißt es für alle Jecken „Helau again!“. Dies ist das Motto der Karnevalsveranstaltungen, die der Kirchverein Essen-Frohnhausen und die kfd St. Antonius im Pfarrsaal St. Antonius an der Kölner Straße 41 veranstalten. Folgende Feiern finden statt: „Karneval für alle“ heißt es am Samstag, 11. Februar. Einlass ist ab 18 Uhr, gestartet wird um 19.11 Uhr. Der Eintritt kostet 7 Euro und beinhaltet Snacks. Zum „Kinderkarneval“ am Sonntag, 12. Februar, von 15 bis 17 Uhr sind Kinder ab 6 Jahren eingeladen – ohne Eltern. Der Eintritt beträgt 2,50 Euro und beinhaltet Getränke und eine karnevalistische Stärkung.

Der „Frauenkarneval“ wird am Donnerstag (Weiberfastnacht), 16. Februar, gefeiert. Einlass ist ab 18.30 Uhr, gestartet wird um 19.11 Uhr. Der Eintritt beträgt 20 Euro inklusive Verzehr und Getränke. Aufgrund der begrenzten Saalkapazitäten gibt es beim Kinder- und Frauenkarneval keine Tageskasse. Eintrittskarten gibt es im Gemeindebüro/der Bücherei St. Antonius (Berliner Str. 85), im Pfarrbüro St. Antonius (Kölner Str. 37) und bei Bürobedarf Walterschen (Frohnhauser Str. 235) zu den jeweiligen Öffnungszeiten. Weitere Info: www.st-antonius-frohnhausen.de.

Narren feiern in der Borbecker Dampfe

In der Dampfe gibt es mehrere Karnevalspartys für Kinder und Erwachsene. Die Hochphase der Karnevalssession beginnt im Borbecker Brauhaus, Heinrich-Brauns-Straße 9-15, am Donnerstag, 16. Februar, mit der bereits ausverkauften Ü30-Altweiberparty. Am Samstag, 18. Februar, steigt ab 19 Uhr die Karnevalsparty in der Kneipe mit Musik aus der Konserve. Tickets kosten im Vorverkauf 8 Euro, an der Abendkasse 10 Euro. Den großen Borbecker Kinderkarneval mit Clown Micky als Spaßmacher gibt es am Sonntag, 19. Februar, von 14 bis 16.30 Uhr im Festsaal. Kinder zahlen einen Euro, Erwachsene 3 Euro Eintritt. Weitere Informationen und Ticket-Reservierungen per Mail an info@dampfe.de oder unter 0201 63 00 70.

Karnevalsfeiern in Rüttenscheid

Eine wichtige Adresse, wenn es um Karneval geht, ist „Die Eule“ an der Klarastraße 68. Närrische Partys gibt es hier von Weiberfastnacht, 16. Februar, bis Rosenmontag, 20. Februar. Am Donnerstag und Freitag geht es um 17 Uhr los, am Samstag startet die Karnevalsparty um 11.30 Uhr und an Rosenmontag um 11 Uhr.

Im „Früher oder später“, Wittekindstraße 12 in Rüttenscheid wird an Weiberfastnacht, 16. Februar ab 16.11 Uhr gefeiert. An Rosenmontag es es um 12 Uhr los. Der Eintritt ist frei.

Ebenfalls an Weiberfastnacht, 16. Februar und Rosenmontag, 20. Februar wird im Fritzpatrick’s Irish Pub an der Giradetstraße und an der gleichen Adresse im Hudson’s in Rüttenscheid gefeiert. Beginn ist an Rosenmontag um 13 Uhr, Das Hudson’s startet an Weiberfastnacht erst ab 17 Uhr.

In der Rüttenscheider Hausbrauerei wird Karneval gefeiert. Foto: Gordon Kai Strahl

In der Hausbrauerei, Girardetstraße 4, geht es an an Weiberfastnacht ab 16 Uhr und Rosenmontag ab 13.13 Uhr los. Der Eintritt ist frei.‍

‍Auch in der Kokille, Rüttenscheider Straße 134, wird in diesem Jahr Karneval gefeiert und zwar vier Tage lang. Beginn ist an Weiberfastnacht, 16. Februar, um 13.11 Uhr, am Freitag gehts um 18 Uhr los, am Samstag um 15 Uhr und an Rosenmontag wird ab 13.11 Uhr gefeiert. Der Eintritt ist frei, Reservierungen sind nicht möglich.‍

Im Gasthaus zum Brenner, Hedwigstraße 37, wird an Weiberfastnacht das ganze Interieur ausgeräumt – damit ordentlich gefeiert werden kann. Beginn ist um 16 Uhr.

In der Kultkneipe „Drehscheibe“, Alfredstraße 21, wird vier Tage lang gefeiert und geschunkelt – von Weiberfastnacht bis Rosenmontag. An Weiberfastnacht geht es um 18 Uhr los, an Rosenmontag ab 14 Uhr, an den übrigen Tagen wird ab 21 Uhr gefeiert.‍

