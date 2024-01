Ganzkörperkostüme Karneval in Essen – das sind die Kostümtrends 2024

Essen Giraffe oder Gummibär? Löwe oder Lakritzschnecke? Tier-Kostüme, süß oder nicht, sind besonders gefragt. Ein Geschäfte-Streifzug.

Drei Wochen vor dem Höhepunkt der Karnevals-Session zeichnet sich ab: Ganzkörperkostüme sind in Essen gefragt wie nie. Das ergab eine nicht repräsentative Stichprobe in Essener Kostüm-Geschäften.

„Besonders angesagt ist in diesem Jahr das Krokodil“, sagt Monique Wernekenschnieder, die stellvertretende Leiterin des Kostümgeschäfts „Deiters“, das seit Mai am unteren Ende der Limbecker Straße residiert. Besonders beliebt seien auch Löwen, Eisbären, Giraffen, und die Erdmännchen sind bei „Deiters“ zurzeit ausverkauft.

„Ganzkörperkostüme sind sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen beliebt, weil sie gut gegen die Kälte schützen im Straßenkarneval“, erklärt die Verkäuferin. Die Rosenmontagszüge finden in gut drei Wochen statt am 12. Februar. Außerdem seien die Ganzkörperkostüme besonders unkompliziert und schnell an-, aber auch wieder auszuziehen.

Schlüpfrige Anmach-Sprüche auf jedem zweiten Kostüm

Apropos ausziehen: In der „Galeria“ im Limbecker Platz, früher Karstadt/Kaufhof, gibt es eine bemerkenswert große Anzahl von Ganzkörperkostümen mit – nunja: leicht frivolen Anspielungen oder Anmach-Sprüchen. So sind auf einem Eisbären-Kostüm die Worte aufgestickt: „Außen cool – innen heiß“. Andere Sprüche sind noch viel ein- beziehungsweise zweideutiger.

Auch im Fachgeschäft „Karnevalswierts“, seit acht Jahren an der Altendorfer Straße ansässig, sind Ganzkörperkostüme weiter sehr beliebt. „Gut funktioniert aber auch alles, was Pailletten hat und glitzert, zumindest bei den Frauen“, sagt die Angestellte Janine Üffing. Noch sei die Auswahl im Geschäft groß und vollständig, „die Kunden kommen erst seit wenigen Tagen, um sich für Karneval einzudecken.“

Beliebt: Jogging-Anzüge in schrillen Farben

Großer Beliebtheit erfreut sich bei „Karnevalswierts“ auch eine Reihe von Jogging-Anzügen, die mit extremen Farben auf sich aufmerksam machen und schwer an die 80er-Jahre erinnern: Jacken und Hosen in Pink, Hellgrün, Babyblau, sogar Gold. Zum goldenen Jogginganzug gibt‘s auch passende Accessoires wie den goldenen Hüftgurt und klobige Halsketten mit Dollar-Zeichen als Anhängern.

Die Jogginganzüge verkaufen sich auch übrigens dann gut, wenn gar kein Karneval ist: „Die sind sehr beliebt bei Abi-Mottowochen oder Kostümparties“, erklärt die Verkäuferin. Grundsätzlich lebe man als Karnevalsgeschäft zwar von der närrischen Saison, doch im restlichen Jahr gebe es genügend Kostümparties, Schlager-Feten und andere Verkleidungs-Anlässe, sodass man das ganze Jahr über gut zu tun habe.

Kostüm-Idee: Verpackungen für Weingummi, Brause und Schokolade

Nicht zu vergessen das Grusel-Fest Halloween: „Das war für uns ein wichtiger Umsatzbringer“, sagt Monique Wernekenschnieder vom Kostümgeschäft Deiters auf der Limbecker Straße. Ansonsten hat ihre Firma einen Exklusiv-Deal mit dem Süßwarenhersteller Haribo abgeschlossen – die Folge: Bei Deiters wird man fündig, wenn man als Gummibär oder als Gummibärentüte gehen will. Oder als Lakritzschneckentüte oder Haribo-Verpackung, die andere Arten von Weingummi enthält. Wer lieber Schokolade mag: Deiters hat auch „Schoko-Bon“-Verkleidungen als Kleid für Damen und Mädchen, für die Herren gibt‘s das Ganze als Zweiteiler. Immer noch nicht genug Süßes? Es gibt auch Ahoj-Brause als Verkleidung; Sakkos, die aussehen wie aus 1000 Brausetütchen zusammengenäht, und hat man das Kaubonbon Maoam schon als Umhängetasche gesehen? Doch, hat man. Hängt bei Deiters im Fenster.

Je näher Altweiber und die anderen tollen Tage näherrücken, desto schmaler wird die Auswahl an den Kleiderstangen. „Die Karnevalsvereine kommen zuerst, weil deren Sitzungen früher sind, aber die Privatkunden decken sich jetzt ein, und in drei Wochen wird erfahrungsgemäß kaum noch etwas da sein“, sagt Janine Üffing von „Karnevalswierts“.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen