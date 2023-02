Karneval: Betrunkene (54) fährt mit Kind im Auto durch Essen

Essen. Nach einer Karnevalsfeier ist eine betrunkene Mutter mit einem Kind kilometerweit durch Essen gefahren. Einsichtig zeigte sich die Frau nicht.

Eine stark betrunkene Mutter ist nach einer Karnevalsfeier am Rosenmontag in Essen-Fulerum mit ihrem Kind in ein Auto gestiegen und mehrere Kilometer durch die Stadt gefahren. Die Polizei Essen konnte die 54-Jährige danach in ihrer Wohnung antreffen. „Die Frau musste die Nacht zur Ausnüchterung im Gewahrsam verbringen“, teilt die Behörde mit. Das Kind sei für die Dauer der Maßnahmen in die Obhut des Jugendamtes übergeben worden.

Alarmiert worden waren die Beamten gegen 23.30 Uhr von einem aufmerksamen Zeugen, der sich auch das Kennzeichen des Wagens notiert hatte. Der Mann hatte beobachtet, wie die betrunkene Frau in einem „auffälligen Kostüm“ das Kind im Grundschulalter auf dem Rücksitz des Autos anschnallte. „Danach lief die Frau schwankend zur Fahrertür, setzte sich auf den Fahrersitz und fuhr los“, heißt es seitens der Polizei.

Polizei Essen: Fahndung zunächst erfolglos

Eine Fahndung nach dem Auto verlief zunächst erfolglos. Jedoch wurden die Polizisten an der Adresse der Fahrzeughalterin fündig. Die Frau öffnete die Tür zunächst nicht, unterhielt sich aber durch ein offenes Fenster mit den Beamten. Dabei trug sie das auffällige Karnevalskostüm, das der Zeuge zuvor beschrieben hatte. Da sich die Frau weiter weigerte, die Tür zu öffnen, riefen die Einsatzkräfte einen Schlüsseldienst. Erst nachdem dieser mit seiner Arbeit begonnen hatte, öffnete die Frau. Um die Fahrtüchtigkeit der 54-Jährigen zu überprüfen, wurde ein Arzt zur Wache gerufen, die Frau wollte man dorthin bringen.

Die Essenerin wollte das aber nicht und soll in Richtung der Polizisten getreten haben. „Die Beamten konnten die 54-Jährige überwältigen und fesseln“, so die Polizei. Auch auf dem Weg zur Wache soll die Frau weiter aggressiv gewesen sein und versucht haben, die Beamten zu schlagen. Zur Ausnüchterung musste die Betrunkene die Nacht in einer Zelle verbringen. Den Heimweg musste die Frau am nächsten Tag dann zu Fuß antreten: Führerschein und Autoschlüssel waren sichergestellt worden.

