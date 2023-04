Veranstaltung Karibisches Festival: Sand und Cocktails in Essen-Kupferdreh

Essen-Kupferdreh. Liegestühle, Cocktails, Livemusik und jede Menge Sand: Das erwartet die Gäste beim Festival Kupferdreh karibisch. Das ist das Programm.

Ein Strand auf dem Marktplatz, wo sonst Gemüse, Fisch und Blumen verkauft werden: Den wird es geben, wenn es wieder Kupferdreh karibisch heißt. Zum dritten Mal findet das Festival statt. Drei Tage lang erwarten die Besucher und Besucherinnen Programm und Livemusik am Wochenende vom 5. bis 7. Mai.

An der Cocktailbar erwarten die Gäste verschiedene Kreationen, darunter ein klassischer Caipirinha, aufgebaut werden zudem exotische Essensstände. „Zur Eröffnung gibt es ein Rumtasting mit ausgefallenen Sorten der Karibik“, erläutert Simon Stemmer vom Veranstalterteam. Eröffnet wird Kupferdreh karibisch am Freitag, 5. Mai, 16 Uhr, dann gibt es ab 18 Uhr Livemusik mit karibischen Klängen.

Sonntagsöffnung der Geschäfte in Essen-Kupferdreh entfällt am 21. Mai

Ursprünglich war das Festival für den 21. Mai samt einem verkaufsoffenen Sonntag geplant. Da die Veranstalter dieses nun verschoben haben, werden an diesem Datum die Geschäfte nicht öffnen. Es fehle die rechtliche Grundlage für die Durchführung, erklärte die Stadt, so dass die bereits beschlossene Sonntagsöffnung entfällt und auch nicht während des verlegten Festes am Sonntag stattfindet.

Zum dritten Mal findet das Festival Kupferdreh karibisch statt, hier ein Bild von einer früheren Veranstaltung auf dem Marktplatz. Foto: Bild / Beach Projekt GmbH

Offen ist der Marktplatz ohnehin, zum Festival verwandelt es sich dann in einen Sandstrand: „Bis zu 30 Tonnen Sand und jede Menge Liegestühle sollen einladen, sich in die Sonne zu legen und die Füße im Sand baumeln zu lassen“, beschreibt Simon Stemmer. Unmittelbar am Strand steht die Livebühne, dort treten lateinamerikanische und brasilianische Musikgruppen auf. Neben Musik aus ihrer Heimat spielen die Musiker auch moderne Sommerhits: „Tanzen im Sand ist natürlich erlaubt.“

Am Sonntag ist Familientag beim Festival in Essen-Kupferdreh

Am Samstag sind alle ab 14 Uhr in die Karibik auf der Ruhrhalbinsel eingeladen, Livemusik gibt es dann erneut ab 18 Uhr. Der darauffolgende Sonntag ist Familientag, dann wartet vor allem auf die kleinen Gäste ein Programm. Kinder können Sandburgen bauen, sich als Piraten schminken lassen wollen und ab 13 Uhr auf Schatzsuche gehen, während ihre Eltern es sich in den Liegestühlen gemütlich machen. Livemusik dazu gibt es ab 13.30 Uhr.

Was in diesem Jahr hingegen ausfällt, ist der Trip in die Hütten beim Almrausch-Festival, das hat Ralph Leurs (Bahnhofspate und Mitglied der IG Bahnhof Kupferdreh) bereits angekündigt, der dieses Fest mit Live-Musik auf die Beine gestellt hat. Das sollte einen Dreiklang mit Kupferdreh karibisch und dem Sonnenblumenfest ergeben. Letzteres soll es geben, für den Almrausch aber seien die Kosten zu hoch, sei der Marktplatz-Umbau ein zu großes Risiko. Ein neues Format hat Ralph Leurs im Zuge dieser Absage bereits angekündigt. Nun aber steht zunächst der karibische Kurzurlaub nahe des Baldeneysees an, bei freiem Eintritt.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen