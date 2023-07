Kampfmittelfund am Baldeneysee: Hardenbergufer ist dicht

Baldeneysee in Essen: Das Hardenbergufer ist gesperrt, vor Ort wurde alte Munition aus dem See gefischt.

Essen. Das Hardenbergufer am Essener Baldeneysee ist am Sonntagmittag gesperrt worden. Metallangler hatten Munition aus dem Wasser gefischt.

Kampfmittelfund am Baldeneysee in Essen: Das Hardenbergufer zwischen dem Wehr in Werden und Haus Scheppen ist am Sonntagmittag (30.7.) gesperrt worden. Wie die Polizei Essen auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, hätten Metallangler alte Munition aus dem Wasser gefischt und an Land gebracht.

Alarmierten Einsatzkräfte sperrten das Hardenbergufer daraufhin ab. „Der Anleger der Weißen Flotte ist ebenfalls gesperrt“, sagt ein Polizist aus der Leitstelle. Laut Augenzeugenberichten ist auch die DLRG vor Ort.

Kampfmittelräumdienst ist nach Essen alarmiert worden

Der Kampfmittelräumdienst sei ebenfalls alarmiert und werde die Kampfmittelfunde prüfen, so die Polizei. Wenn das geschehen ist, wird das weitere Vorgehen feststehen. Wie lange die Sperrung des Hardenbergufers andauern wird, ist noch unklar.

Fest steht, dass der Kampfmittelfund Auswirkungen auf viele Besucherinnen und Besucher des Baldeneysees an diesem Sonntag haben wird. Traditionell sind gerade an Wochenenden viele Menschen zu Fuß, auf Fahrrädern oder Inlineskates an dem Stausee unterwegs, der in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag feiert. Eine Familie berichtet von vor Ort, dass sie mit ihren Fahrrädern das Hardenbergufer nicht passieren können. So ergeht es vielen anderen auch, die über das Wehr von der einen auf die andere Seite gelangen wollen.

Sonntagsausflügler müssen Einschränkungen in Kauf nehmen

Ärgerlich ist die aktuelle Sperrung vor allem aber wohl für diejenigen, die von Haus Scheppen aus Richtung Werden unterwegs sind. Und das sind üblicherweise auch viele, die eine Seeumrundung geplant und an der Regattatribüne geparkt haben. Je nachdem wie lange das Hardenbergufer gesperrt ist, müssten sie den Baldeneysee fast noch einmal ganz umrunden, wenn sie nicht über die Hänge vor Ort kraxeln wollen.

Das wären fast zwei Seeumrundungen, insgesamt also circa 28 Kilometer.

+++ Wir aktualisieren diese Meldung weiter +++

