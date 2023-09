Kampagne gegen Radklau in Essen: Weiterer Dieb erwischt

Ein Einbrecher hatte es auf Fahrräder in einem Keller in Essen-Frohnhausen abgesehen.

Essen. Ein 35-Jähriger hatte es auf Fahrräder in einem Frohnhauser Keller abgesehen. Doch ein Zeuge war aufmerksam und die Polizei am Ende schneller.

Nach dem Start ihrer Aufklärungs-Kampagne gegen den rasant zunehmenden Fahrradklau kann die Polizei Essen binnen zwei Tagen den dritten Festnahme-Erfolg verbuchen: Einsatzkräfte erwischten nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen (70) am Mittwochmittag einen mutmaßlichen Einbrecher (35), der in ein Mehrfamilienhaus an der Schweriner Straße in Frohnhausen eingebrochen war.

Die Beamten stellten den Mann im Keller, wo er es nach erster Einschätzung auf ein weißes Rennrad der Marke Triban und ein Cube-Pedelec abgesehen hatte. Einbruchswerkzeug wurde sichergestellt, der 35-Jährige vorläufig festgenommen.

Gegen ihn wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Der Pole ist ohne festen Wohnsitz in Deutschland und bereits wegen ähnlicher Taten polizeilich in Erscheinung getreten, sagte Polizeisprecher René Bäumle.

