Kampagne: Blutvergiftung rechtzeitig erkennen – Leben retten

Eine Blutvergiftung ist lebensgefährlich: An der Universitätsmedizin will man erforschen, wie man eine Sepsis frühzeitig erkennen und behandeln kann.

Essen. Die Sepsis (Blutvergiftung) ist die dritthäufigste Todesursache in Deutschland. Laut Universitätsmedizin Essen wären viele Todesfälle vermeidbar.

Es ist eine Aufklärungskampagne, die Leben retten kann: Am Dienstag (16. Februar) startete die bundesweite Aktion „#Deutschland erkennt Sepsis“. Initiiert wurde sie von Dr. Ruth Hecker, Leiterin des Bereichs Patientensicherheit an der Universitätsmedizin Essen. Die Kampagne soll mit Veranstaltungen und Handlungsempfehlungen Menschen in Gesundheitsberufen, aber auch die breite Öffentlichkeit für das Thema Sepsis – landläufig: Blutvergiftung – sensibilisieren.

Bei Warnzeichen sofort den Notarzt rufen

Die Sepsis ist eine überschießende, unkontrollierte Abwehrreaktion des Körpers auf eine Infektion. Diese körpereigene Abwehrreaktion schädigt Gewebe und Organe. „Die Sepsis ist ein Notfall, frühzeitiges Erkennen und Behandeln rettet Leben“, sagt Ruth Hecker, die auch Vorsitzende des „Aktionsbündnisses Patientensicherheit“ ist. Auch Corona könne eine Sepsis auslösen: „Viele Patienten, die sich mit einer scheinbar unkomplizierten Covid-19-Erkrankung zu Hause kurieren wollen, erkennen nicht rechtzeitig, wenn diese in eine Sepsis übergeht“, mahnt Hecker. „Ein plötzliches extremes Krankheitsgefühl, hoher Puls, Fieber, Verwirrtheit oder Schüttelfrost sind ein Fall für das Krankenhaus oder den Notarzt.“

Mit etwa 75.000 Todesfällen pro Jahr ist die Sepsis mittlerweile die dritthäufigste Todesursache in Deutschland, nach Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen. „Das Tragische daran: 15.00 bis 20.000 der Fälle wären vermeidbar, wenn man die Blutvergiftung frühzeitig erkennen würde“, so Hecker. In der Universitätsmedizin Essen sei die frühzeitige Erkennung daher ein Schwerpunktthema. Prof. Dr. Thorsten Brenner, Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, forscht seit Jahren dazu und widmet sich dabei maßgeblich der Identifikation von Sepsis-auslösenden Krankheitserregern.

Neues Verfahren weist DNA-Spuren nach

„Dieser frühzeitige und zuverlässige Erregernachweis ist für den Therapieerfolg bei Sepsis essenziell, gelingt mit den bisher üblichen Methoden der Bakterienkultur allerdings häufig nicht“, sagt Prof. Brenner. Gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut in Stuttgart wurde von ihm eine neue Technologie entwickelt: Bei dem „Next Generation Sequencing“ (NGS)-basierten Ansatz wird eine Blutprobe von septischen Patienten sequenziert, bioinformatisch analysiert und mit einer Erregerdatenbank abgeglichen. „Somit wird nicht der Erreger selbst, sondern nur die von ihm am ,Tatort’ hinterlassenen DNA-Spuren nachgewiesen“, erklärt Brenner.

Mit einer Studie wolle man nun zeigen, dass die NGS-basierte Diagnostik der reinen Standarddiagnostik überlegen ist, und ihr so den Weg in die klinische Routineversorgung ebnen. Das Forschungsvorhaben wird durch den Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses mit 3,1 Millionen Euro gefördert.

Infos zur Kampagne: https://www.aps-ev.de/