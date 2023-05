Kaminbrand in Essen: Aufmerksame Nachbarn rufen Feuerwehr

Nächtlicher Feuerwehreinsatz bei einem Kaminbrand in der Straße Auf der Delle in Essen-Schonnebeck.

Essen. Nachbarn haben einen Kaminbrand in einem Essener Wohnhaus entdeckt und die Feuerwehr gerufen. Die Bewohner hatten das Feuer wohl nicht bemerkt.

Glimpfliches Ende eines Kaminbrandes in einem Einfamilienhaus in Schonnebeck: Anwohner der Straße Auf der Delle riefen am Sonntagabend (30. April) um 21.22 Uhr den Notruf 112 an und meldeten zunächst eine starke Rauchentwicklung und dann Flammen aus dem Kamin in einem Nachbarhaus.

Flammen und massiver Funkenflug

Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort eintrafen, sahen sie einen massiven Funkenflug und Flammen aus dem Kamin steigen. Die Feuerwehrleute informierten die Bewohner des Einfamilienhauses über den Brand und führten sie aus dem Haus; die Bewohner blieben unverletzt.

Dann ging ein Feuerwehr-Trupp unter Atemschutz mit einer Wärmebildkamera in das Wohngebäude. Zeitgleich wurde die Drehleiter in Stellung gebracht, um den Kamin und die Dachfläche des Gebäudes zu kontrollieren. Die Einsatzkräfte bargen aus der Feuerstelle und der Revisionsklappe des Kamins das Brandgut und löschten es vor dem Haus.

Freiwillige Feuerwehr Kray mit im Einsatz

Währenddessen gelangte ein weiterer Trupp über die Drehleiter zum Kamin und kehrte diesen. Der ebenfalls alarmierte Bezirksschornsteinfeger kontrollierte den Kamin anschließend und nahm die Feuerstelle außer Betrieb.

Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug und einem Rettungswagen, der Freiwilligen Feuerwehr Kray sowie mit mehreren Sonderfahrzeugen gut anderthalb Stunden im Einsatz.

