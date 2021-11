Kamin defekt: Falsche Dachdecker täuschen Essenerin (84)

Mit einer Lüge von einem defekten Kamin haben zwei Betrüger eine Seniorin in Essen-Werden hereingelegt.

Mit der Mär von einem angeblich beschädigten Kamin haben Trickbetrüger eine 84-Jährige in Essen-Werden überlistet und Bargeld erbeutet. Die Polizei ermittelt und hofft auf Hinweise von Zeugen.

Wie die Behörde m Freitag berichtete, schellten die beiden Kriminellen am Donnerstag gegen 12 Uhr bei der älteren Dame auf der Mintropstraße.

Sie gaben sich als Dachdecker aus und trugen schwarze Arbeitskleidung. Bei einem Auftrag in der Nachbarschaft, so täuschten sie die Seniorin, hätten sie eine Beschädigung an ihrem Kamin gesehen, der sofort behoben werden müsse.

Besorgt ließ die 84-Jährige die Männer auf ihren Dachboden. Bei der anschließenden „Bezahlung“ konnte die Frau abgelenkt werden, so dass die Täter noch mehr Bargeld mitnahmen. Zur Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben.

Das Duo flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Wer den Ermittlern der Polizei Essen helfen kann, sollte sich melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

