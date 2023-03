Kameras im Essener Hauptbahnhof überführen Handydiebe

Essen/Mülheim. Einer Mülheimerin ist im Essener Hauptbahnhof das Handy gestohlen worden. Die Bundespolizei kam vier jungen Männern schnell auf die Schliche.

Dank einer schnellen Auswertung von Videos der Überwachungskameras im Essener Hauptbahnhof konnte die Bundespolizei vier Verdächtige fassen, die einer jungen Frau ein Handy geklaut haben sollen.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, gab die 18-Jährige am Dienstagabend auf der Wache an, bestohlen worden zu sein. Sie habe sich auf der Rolltreppe befunden, als ihr zwei junge Männer unangenehm nah gekommen seien. Kurze Zeit später habe die Frau aus Mülheim an der Ruhr dann den Verlust ihres Smartphones festgestellt.

Einsatzkräfte fahndeten nach den Männern

Die Bundespolizisten werteten unverzüglich die Kameraüberwachung des Bahnhofs aus und stellten dabei vier Verdächtige fest. Die Einsatzkräfte fahndeten umgehend nach den Männern. Schließlich trafen sie im Bereich des Hauptbahnhofes auf die 17- bis 24-Jährigen. Bei dem jüngsten Verdächtigen fanden die Beamten das Mobiltelefon der jungen Frau sowie zwei weitere Handys und ein Monatsticket, die nicht ihm gehörten.

Die Geräte waren am Wochenende nach einem Diebstahl in Essen und Hattingen zur Fahndung ausgeschrieben. Die rechtmäßigen Besitzer werden sich nun zeitnah über eine Übergabe freuen können, so die Bundespolizei, die Strafverfahren wegen Diebstahls gegen die Männer ohne festen Wohnsitz einleitete.

Die Bundespolizei appelliert, jeden Diebstahl zur Anzeige zu bringen: „Nur so kann der entwendete Gegenstand zur Fahndung ausgeschrieben und mögliche Täter zur Rechenschaft gezogen werden.“

