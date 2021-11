„Kamagra“ statt Viagra: Schlag gegen Medikamenten-Mafia

Essen/Moers/Krefeld/Wuppertal/Amsterdam. Dem Essener Zoll ist ein Schlag gegen eine internationale Bande gelungen, die illegale Potenzmittel eingeschmuggelt und online verkauft hat.

Die Essener Staatsanwaltschaft und die Zollfahndung Essen melden einen erfolgeichen Schlag gegen die internationale Arzneimittel-Kriminalität. Beschlagnahmt wurden in der Nacht zum Freitag etwa 26.000 Tabletten, 56.000 Euro Bargeld und Luxusgüter.

In mehreren Städten NRWs sowie im niederländischen Amsterdam wurden insgesamt neun Wohnungen durchsucht und vier Männer (32 bis 49 Jahre alt) festgenommen. Zwei Jahre lang hatten die Ermittlungen gegen eine achtköpfige polnisch-albanische Tätergruppe gedauert. Die Männer stehen im Verdacht, illegale Arzneimittel - vor allem Potenzmittel - illegal übers Intenet vertrieben zu haben. Über eine Apotheker-Zulassung verfügt niemand der Verdächtigen. Mit ihren illegalen „Online-Apotheken“ sollen die Täter mehr als 3,5 Millionen Euro eingenommen haben.

Medikamente stammen vermutlich aus Asien

Die Medikamente stammen vermutlich aus Asien und wurden über Ungarn nach Deutschland geschmuggelt. Sie wurden per Post an Kunden in Deutschland, Österreich und in der Schweiz versandt. Die Männer beschäftigten mehrere Strohleute und unterhielten zahlreiche Bankkonten im In- und Ausland. Einer der Hauptverdächtigen wurde in Amsterdam, ein anderer in Krefeld festgenommen.

„Die arbeitsteilige Organisations- und Arbeitsweise sowie die internationale Verflechtung der organisierten Arzneimittelkriminalität stellen Staatsanwaltschaften und Zollfahndung vor kriminalistische Herausforderungen. Nur eine enge nationale und internationale Kooperation aller Behörden kann Erfolg haben, will man den kriminellen Banden und ihrem skrupellosen Umgang mit der Gesundheit begegnen“, sagt die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Essen, Oberstaatsanwältin Anette Milk.

Kunden riskieren ihre Gesundheit

„Der vermeintlich günstige Preis, die einfache rezeptfreie Bestellung im Internet, formlose Zahlung per Onlinedienst und die Lieferung frei Haus verleiten viele Verbraucher dazu, diese Medikamente im Internet zu bestellen. Tatsächlich riskieren sie aber ihre Gesundheit, denn über die Inhaltsstoffe und die Dosierung weiß niemand Bescheid“, sagt die Pressesprecherin des Zollfahndungsamtes Essen, Heike Sennewald.

