Kalender: Aquarelle zeigen Geschichte aus Essen-Borbeck

Draußen malen ist eine Leidenschaft von Andreas Koerner. Der stellvertretende Vorsitzender des Kulturhistorischen Vereins Essen-Borbeck hat den neuen Borbecker Stadtteilkalender 2022 ausnahmslos mit eigenen Aquarellen bestückt. Hier sitzt er am Brunnen „Borbecker Halblang“.

Essen-Borbeck. Zwölf Aquarelle zeigt der neue Borbecker Heimatkalender. Wie die Bilder entstanden sind, erzählt der Essener Heimatforscher Andreas Koerner.

Zwölf ausgewählte Aquarelle zeigt der neue Borbecker Heimatkalender. Die Gemälde stammen allesamt von Andreas Koerner. Der stellvertretende Vorsitzende des Kulturhistorischen Vereins, der den neuen Kalender herausgibt, liefert damit nicht nur ein Zeugnis seines künstlerischen Schaffens über zwei Jahrzehnte, sondern stellt seine Bilder auch immer in einen historischen Kontext, der viel über die Historie der Stadtteile verrät.

Der Borbecker Heimatkalender hat eine gewisse Tradition. Schon im Jahr 2008 brachte der Borbecker Verleger Rainer Henselowsky (Verlag RainRuhr) das erste Exemplar auf dem Markt, dem 13 weitere folgen sollten. Dabei fügte Henselowsky zahlreiche Bilder zu einem informativen Ganzen zusammen, das er auch im eigenen Verlag vertrieb.

Bilder sind Ausgangspunkt für historische Ereignisse im Stadtteil Borbeck

Nach seinem Ausstieg aus dem Projekt im Jahr 2021 entschloss sich der Kulturhistorische Verein, den Kalender fortzusetzen und künftig selbst herauszubringen. „Mein Vorschlag, Borbecker Aquarelle von mir als Bildvorlage zu nehmen, wurde im Vorstand einstimmig angenommen“, freut sich Andreas Koerner.

Eine Ansicht der Straße Weidkamp ziert den neuen Borbecker Heimatkalender. Alle darin vereinten Aquarelle hat Andreas Koerner, der stellvertretende Vorsitzende des Kulturhistorischen Verein Borbeck, gemalt. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Seine Bilder zeigen zwar nicht das Borbeck von einst, bieten jedoch oft den Ausgangspunkt für historische Bezüge, die Andreas Koerner auf jeder der Kalenderseiten formuliert hat: „Von vielen wichtigen historischen Ereignissen und Gebäuden gibt es gar keine historischen Bilder.“ Beispielsweise vom Bau der Kunststraße von Steele durch Borbeck im Jahre 1793. Oder von den Resten der mittelalterlichen Vorgängerkirche in Borbeck-Mitte. Aber auch den Bau der Rheinischen Eisenbahn durch Borbeck (1872), die Rolle des späteren Reichsarbeitsministers Heinrich Brauns im Stadtteil sowie die Geschichte der freien Schule an der Heißener Straße in den Jahren von 1923 bis 1933 hat Koerner auf diese Weise thematisiert.

Das Malen von Aquarellen ist eine Leidenschaft aus der Schulzeit

Seine Bilder vom Weidkamp, der das Titelblatt ziert, von der Schloßstraße, der Stolbergstraße, aber auch des Frintroper Wasserturms oder auch des Gasthauses „Zeche Levin“ sind das Ergebnis ausgedehnter Spaziergänge durch das Revier. „Die Aquarelle sind im Zeitraum von etwa 1990 bis 2010 entstanden“, erklärt Koerner, der sich seine Leidenschaft, mit Wasserfarben zu malen, noch aus der Schulzeit bewahrt hat. „Draußen habe ich allerdings erstmals auf Mallorca gemalt, als ich 1978 dort mit meiner Familie zu Gast war.“

Das Malen vor Ort sei eine deutlich größere Herausforderung als das Arbeiten in einem Atelier. „Du musst die Proportionen selbst festlegen, ad hoc die Farben wählen und dich von der aktuellen Situation inspirieren lassen“, erklärt der Künstler. Auch die Ruhe, die man im Atelier habe, fehle vor Ort gänzlich. „Da bin ich auch schon einmal in einen Regenschauer geraten und musste alles schnell zusammenpacken.“ Viele Bilder entstanden spontan im Schneidersitz, „doch einige Male hatte ich meinen Farbkasten gar nicht dabei und bin erst später wieder zum Motiv zurückgekehrt“.

Der Borbecker Heimatkalender 2022 ist zum Preis von zehn Euro in der Alten Cuesterey, Weidkamp 10, sowie im örtlichen Buchhandel erhältlich.

