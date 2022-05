Kakerlaken in Essener Mietshaus: Ordnungsamt im Einsatz

Essen-Altenessen. Ein Wohnhaus in Altenessen hat ein Kakerlakenproblem. Tiere krabbeln in Flur und Wohnungen. Das Ordnungsamt ist jetzt erneut tätig geworden.

In dem Mietshaus an der Hövelstraße in Altenessen haben bis vor kurzem 16 Kinder und acht Erwachsene gelebt – zusammen mit unzählig vielen Kakerlaken. Die Schädlinge krabbeln im Treppenhaus, im Keller und auch in den Wohnungen selbst. Der Stadt ist der Fall nach eigenen Angaben seit August 2021 bekannt. Die Wohnungsaufsicht habe einen Vor-Ort-Termin durchgeführt, der Vermieter sei kontaktiert worden. Aus seiner Sicht lag die Ursache für den Schädlingsbefall bei einer Mietpartei im Haus, die mittlerweile ausgezogen ist. Zurück geblieben sind Müll und Kakerlaken.

Ordnungsamt Essen hat Frist zur Müllentsorgung gesetzt

Nach unserer Berichterstattung in der vergangenen Woche war das Ordnungsamt vor Ort. Stadtsprecherin Jasmin Trilling erklärt, dass weiter Handlungsbedarf bestehe. „Insbesondere muss Müll entsorgt werden, eine Grundreinigung in bestimmten Teilen des Hauses durchgeführt und eine professionelle Schädlingsbekämpfung erfolgen.“ Das Ordnungsamt werde noch in dieser Woche auf den Eigentümer zugehen. Trilling: „Es werden entsprechende Fristen gesetzt und es werden auch Nachkontrollen erfolgen.“

