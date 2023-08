Die Polizei Essen warnt vor K.o.-Tropfen und -Kapseln in Getränken.

Polizei Essen K.o.-Kapseln in Essener Disko: Polizei schnappt 18-Jährigen

Essen. Mit einem Medikament wollte ein 18-Jähriger eine Jugendliche außer Gefecht setzen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Mit einem verschreibungspflichtigen Medikament wollte ein 18-Jähriger offenbar eine junge Frau (17) in einer Diskothek im Essener Westviertel außer Gefecht setzen. Da der junge Mann dabei erwischt worden ist, ermittelt nun die Essener Polizei wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen ihn.

Wie die Behörde am Montag berichtete, hatte die 17-Jährige in der Nacht von Freitag auf Samstag kennengelernt. Man kam ins Gespräch und habe sich auch gut verstanden. Als sich der 18-Jährige unbeobachtet fühlte, öffnete er eine Hartkapsel und kippte ein Pulver in das Glas der Jugendlichen.

Die junge Frau konnte ihn dabei jedoch beobachten und stellte ihn zur Rede. Sie wandte sich an die Security, die den 18-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten drei Hartkapseln eines verschreibungspflichtigen Medikaments mit betäubender Wirkung in seiner Unterhose.

Aus aktuellem Anlass rät die Polizei Diskobesucherinnen, Getränke und Speisen weder unbeobachtet zu lassen, noch von Fremden anzunehmen. Höchste Vorsicht sei auch geboten, wenn es der Freundin plötzlich schlecht gehe und Fremde sie aus dem Raum bringen wollen.

