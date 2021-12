Juweliergeschäft in Essen: Unbekannte stehlen teuren Schmuck

Einbruch in Juweliergeschäft in Essen-Borbeck: Ein Kioskbesitzer schreckte in der Nacht auf, als er lautes Scheibenklirren hörte. (Symbolbild)

Essen. Ein Juweliergeschäft ist laut Polizei Essen Opfer eines nächtlichen Einbruchs geworden. Schmuck im Wert mehrerer tausend Euro wurden gestohlen.

Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro haben Unbekannte in Essen-Borbeck gestohlen, als sie in ein Juweliergeschäft an der Marktstraße einbrachen. Die Tat ereignete sich laut Polizei in der Nacht des 24. Dezember – also von Heiligabend auf den ersten Weihnachtsfeiertag.

Essener Kioskbetreiber schreckt durch Scheibenklirren auf

Gegen 4 Uhr sei der Betreiber eines nahe gelegenen Kiosks durch lautes Scheibenklirren aufgeschreckt. Als er nach draußen ging, um nachzusehen, was passiert war, sah er ein Auto mit ausgeschalteten Scheinwerfern über die Marktstraße in Richtung Germaniaplatz/Philippusstift rasen.

Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0201/829-0 zu melden.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen