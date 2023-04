Juwelier überfallen - Hubschrauber über Essen-Frohnhausen

Nach einem Überfall auf einen Juwelier in Essen-Frohnhausen fahndet die Polizei nach den Tätern.

Kriminalität in Essen

Essen. Mehrere Räuber haben ein Juweliergeschäft an der Frohnhauser Straße überfallen. Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach ihnen.

Mehrere bewaffnete Räuber haben am Dienstmittag ein Juweliergeschäft in Essen-Frohnhausen überfallen. Nach der Flucht der Täter fahndete die Polizei zu Lande und in der Luft mit zahlreichen Streifenwagen und einem Hubschrauber nach ihnen - bislang erfolglos (Stand 15 Uhr).

Ein Mitarbeiter des Ladens an der Frohnhauser Straße erlitt bei dem Überfall mit einer mutmaßlichen Schusswaffe leichte Verletzungen.

Es soll sich nach Angaben der Polizei um eine mindestens dreiköpfige Gruppe von dunkel gekleideten Unbekannten handeln, die gegen 13.45 Uhr in dem Laden zwischen Berliner und Breslauer Straße zur Tat schritten, um Bargeld und Schmuck zu erbeuten und anschließend damit zu flüchten.

Wer den Überfall beobachtet hat, sollte sich an die Polizei wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

(Wir aktualisieren diese Meldung, sobald weitere Informationen vorliegen)

