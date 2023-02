Junior-Universität in Essen startet ins Sommersemester

Die Junior-Uni in Essen bietet ab Ende Februar wieder verschiedene Kurse an.

Essen-Altenessen. An der Junior-Uni in Essen können Kinder und Jugendliche experimentieren, forschen, gestalten. So kann man sich für das Sommersemester anmelden.

Der Anmeldestart für das Sommersemester der Junior-Uni Essen steht vor der Tür. Die junge Uni gibt jetzt bekannt, dass sich ab Sonntag, 12. Februar, interessierte Schüler und Schülerinnen für Kurse anmelden können. Kinder und Jugendliche erwarten sowohl Projekte in den klassischen MINT-Fächern, als auch Kurse in den Bereichen Kultur, Geschichte und Gesundheit. Wie auch die Jahre zuvor kann man in den Räumen der Zeche Carl an der Altenessener Wilhelm-Nieswandt-Allee Wissenschaft erleben, ganz nach dem Motto: experimentieren, forschen und gestalten.

Junior-Uni erklärt, was Merlin und Bibi Blocksberg gemeinsam haben

Die Kurse finden in verschiedenen Altersgruppen statt. Für junge Schüler (sechs bis neun Jahre) geht es um Fragen wie zum Beispiel was Merlin und Bibi Blocksberg gemeinsam haben, wie man eine Bühnenshow organisiert und wie man Farbe zum Malen selbst herstellen kann. Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren können lernen, wie man Online-Spiele designt und wie man ein eigenes Buch digital erstellen kann. Auch jungen Erwachsenen (15 bis 20 Jahre) bietet die Junior-Uni Programm. Sie können digital zeichnen lernen, eine eigene Website programmieren und sich auf Experimente der Physik freuen.

Komplette Programm der Junior-Uni im Internet

Die Kurse finden vom 27. Februar bis 21. Juni statt und kosten zwischen 5 und 12,50 Euro. Das komplette Programm und alle Kursinformationen können Interessierte ab jetzt auf der Internetseite der Junior-Uni unter www.junioruni-essen.de/kurse/ einsehen.

Die Junior-Uni existiert seit September 2021. Sie wurde gegründet, um Bildung und Entwicklung von allen Kindern, unabhängig von Herkunft und Bildungsstand, zu ermöglichen. Man hat extra den Hauptstandort in den Essener Norden, zur Zeche Carl verlegt, um dort flächendeckend für mehr Bildungsgerechtigkeit zu sorgen. Die Junior-Uni soll Talente fördern und junge Menschen zur Selbstbildung animieren. Das Motto „Sei neugierig, wie du willst!“ hat sich die junge Uni auf die Fahnen geschrieben und wird seit Gründung von zahlreichen Beiräten unterstützt.

