Junger Mann will illegales Rennen fahren - gegen die Polizei

Essen. Mit einem geliehenen (und unterschlagenen) Sportwagen liefert sich ein 20-Jähriger ein Rennen in Essen - gegen ein Zivilfahrzeug der Polizei.

Bei dieser Geschichte kann sich auch die Polizei das Feixen nicht ganz verkneifen: Als ausgesprochen „blöd“ schildert der Polizeibericht den Verlauf eines Geburtstags für einen 20-jährigen Essener. Der Grund: Er hat sich für ein illegales Autorennen den komplett falschen Gegner ausgesucht. Und das kam so: Der junge Mann hatte sich selbst beschenkt, in dem er einen Audi RS 3 für diesen Tag gemietet hatte. Gegen 21:00 Uhr fuhr der türkische Staatsangehörige auf die Rotlicht zeigende Kreuzung der Thyssen-Krupp-Allee / Altendorfer Straße zu, an der bereits ein Pkw wartete. Das Geburtstagskind sei neben diesen Pkw gefahren, habe provozierend hinübergeschaut und seinen hochmotorisierten Audi mehrfach laut aufheulen lassen - wie man das so macht, wenn man auf ein illegales Rennen aus ist. Als die Ampel auf Grün umsprang, habe er den Sportwagen mit durchdrehenden Reifen beschleunigt - und sei mit schleuderndem Heck sowie größtmöglicher Geschwindigkeit davongefahren. Allerdings war der vermeintliche Kontrahent ein Zivilfahrzeug der Essener Polizei, der natürlich sofort die Verfolgung des Rasers aufnahm.

Der junge Mann im Audi raste davon - teilweise mit 100 km/h innerorts. Auf der Holsterhauser Straße konnte das Fahrzeug schließlich angehalten werden. Bei der Kontrole stellte sich heraus: Der in der Schweiz zugelassene, geliehene Sportwagen war wegen Unterschlagung ausgeschrieben - offenbar was das Auto angemietet, aber nicht vertragsgemäß zurückgegeben worden.

In seiner ersten Anhörung gab der Raser als Grund für seine halsbrecherische Fahrweise an, dass die anderen Autofahrer ihn provoziert hätten und er „mithalten“ wollte. Sein Führerschein wurde ebenso sichergestellt wie der Sportwagen, dessen Technik nun zum Zwecke der Beweisführung ausgelesen wird. Im Fahrzeug des Geburtstagskindes befand sich auf dem Beifahrersitz ein 19-jähriger Deutscher, dem die polizeilichen Maßnahmen wie ein Deja-vu vorkamen. Vor kurzer Zeit hatte man auch seinen Führerschein und sein Auto sichergestellt. Der Vorwurf: ein illegales Autorennen. In Essen kommt es immer wieder zu ZHwischenfällen bei solchen Rennen.