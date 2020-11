Der Unfallort an der Bäuminghausstraße: Die Polizei behandelt ihn als möglichen Tatort. Hier wurde ein junger Mann in der Nacht zu Sonntag angefahren und lebensgefährlich verletzt.

Fahndung Essen: Autofahrer fährt Mann an und flieht – Fahndung läuft

Essen. Auf einer Straße in Altenessen-Süd ist in der Nacht zu Sonntag ein Mann angefahren worden. Der Autofahrer ließ ihn schwer verletzt liegen.

Ein junger Mann ist in der Nacht zu Sonntag in Altenessen-Süd von einem Auto angefahren und schwerverletzt liegen gelassen worden. Der Autofahrer sei geflüchtet , berichtete die Polizei Essen am Sonntagmorgen.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei an der Bäuminghausstraße in Höhe von Hausnummer 79; hier ist die Straße als Fahrradstraße ausgewiesen. Den Ermittlungen zufolge hätten sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Menschen in dem Auto befunden.

Essen: Unfallopfer in Lebensgefahr

Anstatt sich um den lebensgefährlich verletzten Mann zu kümmern, sei der Autofahrer davongefahren – zunächst zur etwa 50 Meter entfernten Kreuzung mit der Gladbecker Straße (B224). „Von dort soll er stadtauswärts in nördlicher Richtung davongefahren sein“, heißt es im Polizeibericht.

Rettungskräfte kümmerten sich um den bewusstlosen, schwerverletzten Fußgänger. Er schwebt auch am Sonntag noch in Lebensgefahr, wird im Krankenhaus behandelt.

Die Hintergründe des Unfalls sind nach Angaben von Polizeisprecher Peter Elke unklar . Ob der Unbekannte den Mann möglicherweise mit Absicht anfuhr und dann flüchtete, sei Gegenstand der Ermittlungen. Deshalb werde der Unfallort auch wie ein Tatort behandelt. Nach aktuellem Stand könne man aber auch einen Unfall nicht ausschließen.

Polizei Essen fahndet nach Fahrer von silber-grauem Kleinwagen

Die nächtliche Großfahndung nach dem Unfallfahrer, die auch in die umliegenden Städte ausgedehnt wurde, habe zwar einige Hinweise gebracht, aber noch nicht zum Gesuchten geführt, berichtet Elke am Vormittag. Die Fahndung laufe deshalb weiter auf Hochtouren. Das Unfallauto sei mutmaßlich ein silber-grauer Kleinwagen.

Elke appelliert an den Fahrer und die weiteren Insassen, sich bei der Polizei zu melden. Zeugen können Hinweise unter 0201/829-0 geben.