Junge Union Essen will Mitgliederentscheid für CDU-Vorsitz

Essen. Junge Union Essen fordert neue Wege bei der Wahl des künftigen CDU-Bundesvorsitzenden. Essens CDU-Chef Matthias Hauer hält sich aber noch zurück.

Der Kreisverband Essen der Jungen Union fordert gemeinsam mit anderen Ruhrgebiets-Kreisverbänden der CDU-Nachwuchsorganisation einen Mitgliederentscheid zum Bundesvorsitz. Eine Einigung „hinter verschlossenen Türen“ sei falsch: „Viele Mitglieder fühlen sich von den Spitzengremien der Partei nicht mehr vertreten“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die auch der JU-Vorsitzende in Essen, Felix Paul sowie der Schatzmeister der JU NRW und Essener CDU-Nachwuchspolitiker Nils Sotmann mittragen.

Ob es zu einem Mitgliederentscheid kommt, ist allerdings eine sehr strittige Frage in der Bundes-CDU, bei der die Kreisvorsitzenden ein wichtiges Wort mitreden sollen. Der Essener CDU-Chef und Bundestagsabgeordnete Matthias Hauer will sich anders als die Essener Junge Union in der Öffentlichkeit dabei noch zurückhalten. Für den 21. Oktober habe er eine interne digitale Veranstaltung anberaumt, bei der die Essener CDU-Mitglieder das Bundestagswahlergebnis und seine Folgen diskutieren sollen. „Sicherlich wird es dabei auch um das Thema gehen, ob Mitgliederentscheide zu Personalfragen sinnvoll sind oder nicht“, so Hauer. Dem wolle er nicht vorgreifen.

Ruhr-CDU mit Thomas Kufen an der Spitze ist gegen einen Mitgliederentscheid

Festgelegt hat sich hingegen Oberbürgermeister Thomas Kufen in seiner Eigenschaft als Vorsitzender CDU-Ruhr: „Wir können es uns vom Zeitplan her schwer vorstellen, wie ein Mitgliederentscheid organisiert werden könnte“, erklärte er am Donnerstag, 14. Oktober. Auch sei eine Kampfkandidatur abzulehnen, man hoffe auf eine gütliche Einigung um den Bundesvorsitz.

Ein Mitgliederentscheid könne beim Erneuerungsprozess „der Klebstoff“ zwischen der Parteibasis und den Vorstandsgremien in Berlin sein, meint hingegen die Junge Union Essen. „Aus unserer Sicht ist es absurd, in Zeiten der Digitalisierung Termin- und organisatorische Gründe als Gegenargument anzuführen – schließlich habe man noch über zwei Monate und arbeite auch nicht mehr mit Brieftauben und Faxgeräten. Wo ein Wille ist, da ist ein Weg“, heißt es in der Erklärung.

