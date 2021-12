Junge Essenerin im U-Bahnhof belästigt: Vater schnappt Täter

Bundespolizisten in Essen legen einem Mann wie auf diesem Symbolfoto Handfesseln an. Er soll eine junge Essenerin belästigt haben, der Vater hat den Mann geschnappt.

Essen. Ein Mann hatte seine Tochter (16) belästigt, da schritt der Essener (35) entschlossen zur Tat. Er schnappte den Täter und übergab ihn der Polizei

Nachdem ein Mann eine junge Frau (16) am Essener Hauptbahnhof belästigt hatte, schritt ihr Vater tags darauf entschlossen zur Tat. Am Freitagmorgen (3. Dezember) erkannte der Vater (35) den mutmaßlichen Täter und hielt den 24-Jährigen bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest. Wie die Bundespolizei mitteilt, habe sich dieser gegen die Mitnahme zur Bundespolizeiwache gewehrt.

Gegen 7 Uhr informierte die Polizei Essen die Bundespolizei darüber, dass ein Vater eine männliche Person festhalten würde, die am Donnerstag seine 16-jährige Tochter belästigt haben soll. Der 35 Jahre alte Vater habe den Mann in einer U-Bahn wiedererkannt und die Polizei verständigt. Im U-Bahnbereich des Essener Hauptbahnhofs stellten die Einsatzkräfte den 24-Jährigen und den Vater fest, die auf dem Boden rangelten.

Nachdem sich die Beamten bemerkbar machten, ließ der 35-Jährige sofort von dem 24-jährigen Euskirchener ab und gab sich als Melder erkennbar. Der 24-Jährige attackierte den Familienvater aus Essen jedoch erneut. Darauf fixierten die Bundespolizisten ihn, doch er leistete weiter Widerstand. Den Beamten gelang es schließlich ihm die Handfesseln anzulegen.

Der Festgenommene ist unter mehreren Identitäten bekannt

Der Vater hatte am Donnerstag eine Anzeige gegen Unbekannt gestellt. Der 24-Jährige soll der 16-jährigen Tochter am Donnerstagmorgen im U-Bahnbereich gefolgt sein und sie in arabischer Sprache zum Mitgehen gedrängt haben. Die Essenerin habe sofort laut geschrien und sei vor Angst schneller gelaufen. Reisende hätten sich sofort um die Schülerin gekümmert. Der 24-Jährige sei daraufhin geflüchtet.

Am Freitag fuhr der Vater gemeinsam mit seiner Tochter mit der U17. Kurz vorm Halt am Essener Hauptbahnhof signalisierte die Tochter ihrem Vater, dass es sich bei der Person, die sie permanent anstarrte, um den Mann vom Vortag handele.

Die Beamten nahmen den 24-Jährigen mit zur Wache der Bundespolizei und stellten fest, dass dieser unter mehreren Identitäten bekannt ist.

