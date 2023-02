Junge Diebe klauen Handys - Polizei Essen fahndet mit Fotos

Die Polizei Essen fahndet nach einem Handy-Klau in der Innenstadt nach den unbekannten Tätern.

Essen. Zwei Unbekannte haben Smartphones aus Halterungen in einem Geschäft der Essener Innenstadt gerissen. Die Polizei fahndet mit einem Foto.

Zwei junge Diebe haben mehrere Smartphones aus einem Geschäft an der Kettwiger Straße in der Essener Innenstadt gestohlen. Die Polizei fahndet nach dem Duo und hat am Montag Fotos der mutmaßlichen Täter veröffentlicht. Es wird wegen „besonders schweren Diebstahls“ ermittelt.

Wer diese jungen Männer erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei

Die Gesuchten betraten den Laden am 2. September gegen 16.55 Uhr, gingen zielstrebig zu der Ausstellungsware und rissen insgesamt vier der mit Kabeln gesicherten Geräte aus den Halterungen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Wer Hinweise auf die Unbekannten geben kann, sollte sich bei der Polizei Essen melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

