Junge (9) nach Fahrradunfall im Krankenhaus

Am Bonhoefferweg in der Hochhaussiedlung Hörsterfeld spielte sich der Unfall ab.

Essen. Nach einem Fahrradunfall liegt ein neunjähriger Junge im Krankenhaus. Er hatte ein Auto offenbar nicht gesehen.

Ein neunjähriger Junge ist in der Hochhaussiedlung Hörsterfeld am Boenhoefferweg bei einem Fahrradunfall am Mittwoch schwer verletzt worden.

Zeugen berichten, dass der Junge mit hohem Tempo den Bordstein befuhr, plötzlich umdrehte, auf die Straße rollte und am Wendehammer nahezu ungebremst in einen Seat Toledo krachte. Es ist davon auszugehen, dass der Junge den Seat nicht gesehen hat.

Der Junge kam ins Krankenhaus.