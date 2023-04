Junge (6) in Essen-Frintrop von Auto erfasst und verletzt

Essen. Ein Sechsjähriger ist auf der Frintroper Straße von einem Renault Twingo erfasst worden. Das Kind soll unvermittelt auf die Straße gelaufen sein.

Ein sechsjähriger Junge ist am Dienstagabend in Essen-Frintrop von einem Auto erfasst und verletzt worden. Die Polizei sperrte die Frintroper Straße für die Dauer der Unfallaufnahme.

Wie deren Sprecher Matthias Werk am Mittwochmorgen berichtete, war ein 19 Jahre alter Essener in seinem Renault Twingo um kurz vor 21 Uhr in Richtung Oberhausen unterwegs, als das Kind in Höhe des Wasserturms nach ersten Erkenntnissen „unvermittelt auf die Straße lief“, so Werk. Es kam zum Zusammenprall.

Der Junge wurde am Unfallort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. (j.m.)

