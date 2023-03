In Essen werden Jugendschöffen gesucht: rund 250.

Justiz Jugendschöffen in Essen gesucht: So kann man sich bewerben

Essen. Jugendschöffinnen und -schöffen werden in Essen gesucht. Diese werden für fünf Jahre benannt. Wer sich bewerben kann – und wie das funktioniert.

Rund 250 Jugendschöffinnen und -schöffen werden aktuell gesucht: für die drei Amtsgerichtsbezirke Essen, Borbeck sowie Steele. Wie die Stadt mitteilt, werden diese für jeweils fünf Jahre ernannt. Die nächste Amtsperiode für die Laienrichter beginnt am 1. Januar 2024 und endet demnach Ende 2028. Das Jugendamt Essen hat die Bewerbungsfrist bis zum 31. Mai 2023 verlängert.

Welche Voraussetzungen sollten Interessierte mitbringen? „Jugendschöffen müssen erzieherisch befähigt und in der Jugenderziehung erfahren sein“, so die Verwaltung. Das heißt, auch Eltern können als solche tätig werden oder auch Menschen, die beruflich oder ehrenamtlich im Bereich von Jugendverbänden, Jugendhilfe- und Freizeiteinrichtungen, im schulischen und sportlichen Bereich oder als Ausbilder in einem Unternehmen aktiv sind.

Jugendschöffen müssen mindestens 25 Jahre alt sein

Bewerben können sich Essenerinnen und Essener, die in der Stadt wohnen und am 1. Januar 2024 mindestens 25 Jahre alt sind und dann höchstens 69 Jahre alt sind. „Wählbar sind deutsche Staatsangehörige, die die deutsche Sprache ausreichend beherrschen“, konkretisiert die Stadtverwaltung.

Das Amt ermöglicht Einblicke in den Justizapparat und verlangt in „hohem Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Urteilsfähigkeit, aber auch geistige Beweglichkeit“, so die Stadt. Eine juristische Vorbildung oder Ausbildung sei nicht erforderlich. Wer sich engagieren möchte, erhalte eine Aufwandsentschädigung sowie einen finanziellen Ausgleich als Ersatz für Verdienstausfall und Fahrtkosten.

Sobald die kompletten Listen mit Bewerbern vorliegen, werden diese gesichtet. Das soll von den dafür zuständigen Gremien bis Ende Juli erfolgen. Im Herbst werden die Jugendschöffen dann in den jeweiligen Amtsgerichtsbezirken ausgewählt, kündigt die Stadt an. Benachrichtigt werden die ausgesuchten Personen dann direkt durch das jeweils zuständige Gericht.

Wer Jugendschöffe werden möchte, kann sich im Internet unter www.essen.de/Schöffenwahl bis zum 31. Mai 2023 bewerben. Rückfragen sind telefonisch unter 0201 88-51772 möglich per Mail an: nicole.dittberner@jugendamt.essen.de

