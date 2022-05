Jugendlicher wirft Stein auf Auto - Polizei Essen ermittelt

Ein Stein beschädigte eine Windschutzscheibe eines Autos in Essen-Werden.

Essen. Ein Jugendlicher hat in Werden einen Stein auf einen Mercedes geworfen. Die Windschutzscheibe ging zu Bruch. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Nach einem Steinwurf auf ein Auto in Essen-Werden ermittelt die Polizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Gesucht wird nach einem unbekannten Jugendlichen.

Wie die Behörde am Montag berichtete, befuhr ein 61-Jähriger am Sonntag gegen 17.15 Uhr die Laupendahler Landstraße in Richtung Werden, als ein Stein die Windschutzscheibe des Wagens traf. Ein Jugendlicher aus einer dreiköpfigen Gruppe Zwölf- bis 16-Jähriger soll ihn geworfen haben.

Die Scheibe riss durch den Aufprall, der Autofahrer blieb unverletzt. Die Jugendlichen machten sich auf ihren Fahrrädern davon. Eine genauere Beschreibung fehlt.

Die Polizei Essen bittet Zeugen, die den Zwischenfall beobachtet haben, sich zu melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen