Jugendlicher Täter flüchtet nach Überfall auf Essenerin (91)

Essen. Ein jugendlicher Täter überfällt eine 91 Jahre alte Essenerin am Geldautomaten in der Innenstadt und erbeutet Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Tatort Geldautomat: Ein unbekannter Jugendlicher hat eine 91 Jahre alte Essenerin weggeschubst, ihr Bargeld geraubt und sie dabei verletzt. Die Tat passierte nach Polizeiangaben am Montag, 17. November, um 15.39 Uhr am Willy-Brandt-Platz. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Die Seniorin sei im Vorraum einer Bank damit beschäftigt gewesen, Geld am Automaten abzuheben. In diesem Moment versetzte ihr der Unbekannte einen heftigen Stoß in die Seite. Sie fiel zu Boden und verletzte sich dabei, so die Polizei.

Bankkundin kümmerte sich sofort um die überfallene Seniorin

Weil die ältere Dame sofort um Hilfe schrie, sei eine 32-jährige Bankkundin, die ebenfalls im Vorraum stand, auf sie aufmerksam geworden. Die Zeugin kümmerte sich um die Seniorin und konnte noch sehen, wie der Täter in Richtung Akazienallee/Teichstraße flüchtete.

Der Räuber soll circa 15 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein. Er hat kurze, dunkle Haare und trug eine graue Jacke. Zurzeit wird die Videoüberwachung aus dem Vorraum der Bank gesichert, dennoch sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zum Unbekannten geben können. Diese werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat KK 31 (Telefon 0201/829-0) zu melden.