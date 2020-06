Jugendlichen (16) aus Essen beraubt – Täter können entkommen

Die Polizei sucht zwei mutmaßliche Räuber, die einen Jugendlichen in Essen-Borbeck bestohlen haben.

Essen. Erst baten sie ihn um Feuer, dann stahlen sie sein Geld: Zwei Unbekannte haben in Essen-Borbeck einen Jugendlichen (16) beraubt.

Am Sonntagabend (21. Juni) gegen 19.20 Uhr wurde ein 16-Jähriger an der Wüstenhöferstraße/Ecke Preisstraße in Borbeck ausgeraubt. Der 16-Jährige befand sich mit seinem 17-jährigen Begleiter auf der Wüstenhöferstraße, als die zwei Unbekannten nach einem Feuerzeug fragten. Einer der Unbekannten „lockte“ die Jugendlichen zum nahe gelegenen Gehweg, der zur Wallstraße führt, um sich dort seine Zigarette anzuzünden. Als der 16-Jährige sein Feuerzeug zurück haben wollte, forderte einer der Unbekannten die Airpods (kabellose Kopfhörer) des Jugendlichen.

Sie drohten mit Schlägen, falls der Jugendliche die Polizei holen sollte

Als der 16-Jährige das verweigerte, sollte er stattdessen seine Bauchtasche öffnen, in der sich sein Portemonnaie befand. Aus diesem nahm einer der Männer Geld und drohte mit Schlägen, falls die beiden Jugendlichen die Polizei rufen sollten. Dann flohen die beiden Unbekannten in Richtung Wallstraße.

Die beiden Männer sind etwa 20 bis 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Sie wurden als südländisch mit kurzen, schwarzen Haaren beschrieben. Der eine Täter hat eine kräftige Statur, einen schwarzen Vollbart und trug einen brauen Pullover, eine graue Schlaghose und schwarze Schuhe. Der andere Unbekannte hat eine normale Statur und einen Drei-Tage-Bart. Er war unter anderem mit einer blauen Schlaghose und einem schwarzen Käppi bekleidet.

Die Polizei bittet um Hinweise zu den beiden Unbekannten unter der 0201/8290.