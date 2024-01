Jugendlichem im Hauptbahnhof Essen vor den Kopf getreten

Essen. Ein Unbekannter hat einen 16-Jährigen im Hauptbahnhof Essen brutal attackiert. Die Bundespolizei zeigt ein Foto des mutmaßlichen Schlägers.

Ein Unbekannter hat einen 16-Jährigen im Essener Hauptbahnhof mit Tritten und Schlägen attackiert. Als der Jugendliche zu Boden ging, trat der Angreifer mehrfach zu. Die Bundespolizei fahndet mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Täter.

Wie die Behörde berichtete, befand sich der Essener am 6. Mai gegen 19 Uhr auf dem Bahnsteig zu Gleis 10, als er mit Unbekannten in Streit geriet. Die Pöbelei eskalierte, als ihm ein junger Mann aus der Gruppe mit der Faust in das Gesicht schlug. Der 16-Jährige ging zu Boden. Was für den Schläger kein Grund war, von ihm abzulassen. Er trat seinem Opfer mehrfach gegen den Kopf und gegen den Brustkorb. Als Bundespolizisten aufliefen, flüchtete der Unbekannte in Richtung des Osttunnels.

Zum Tatzeitpunkt trug der Gesuchte ein weißes T-Shirt, eine blaue Jeanshose, weiß/graue Turnschuhe und eine schwarze Sonnenbrille. Wer ihn erkennt oder weiß, wo er sich aufhält, sollte sich bei den Ermittlern melden. Hinweise nehmen die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

