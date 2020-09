Jugendliche Räuber nehmen Elfjährigem das Handy weg

Die Polizei ermittelt in einem Raubfall in Holsterhausen.

Essen. Raub in Holsterhausen: Unbekannte Jugendliche haben einem Elfjährigen vor der Gesamtschule das Handy geklaut. Zeugen gesucht.

Zwei jugendliche Räuber haben am Freitag einem Elfjährigen vor der Gesamtschule Holsterhausen das Handy geraubt. Der Junge war auf dem Bürgersteig an der Keplerstraße, als die beiden Räuber von hinten herantraten. Während einer der Jugendlichen dem Elfjährigen den Weg versperrte, hob einer der Räuber die Fäuste und drohte ihm mit Schlägen. Sie forderten den Jungen auf, das Handy herzugeben. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter dann in Richtung Adolf-Schmidt-Straße.

Einer der Täter hat ein rundes, pickeliges Gesicht

Die Täter sind etwa 15 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Einer der Räuber hat eine sportliche Figur, dunkelblonde Haare und trug eine schwarze Sweatshirt-Jacke mit schwarz-gelben Emblem, eine schwarze Jogginghose, schwarze Turnschuhe und einen schwarzen Mundschutz. Der zweite Räuber ist dick, hat ein rundes, pickeliges Gesicht und trug eine schwarze Adidas-Sweatshirt-Jacke sowie eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen.

Hinweise nimmt die Polizei entgegen: 0201 8290.