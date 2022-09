Jugendliche nach brutalem Raub in Essen hinter Gittern

Nach einem brutalen Überfall auf einen 22-Jährigen in Essen-Huttrop sitzen zwei von drei Jugendlichen in Untersuchungshaft.

Knapp zwei Monate nach einem brutalen Raubüberfall mit einem lebensgefährlich verletzten 22-Jährigen in Essen-Huttrop sitzen zwei Jugendliche als mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Nach einem dritten Beteiligten wird noch gefahndet.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, sollen die jungen Verdächtigen nicht nur verantwortlich für den Raub am 28. Juli an der Schwanenbuschstraße sein, sondern auch mit einer Cannabis-Plantage im Wohnhaus ihres Opfers in Verbindung stehen. Die genauen Hintergründe müssen noch ermittelt werden, sagte Polizeisprecherin Vivien Volkmann.

Die Familie des Opfers leistete Erste Hilfe

Die Haftbefehle gegen die beiden Jugendlichen seien am Donnerstag vollstreckt worden. Nähere Angaben zu den Beschuldigten und deren Alter machten die Behörden mit Verweis auf den Jugendschutz nicht.

Der 22-Jährige war gegen 3 Uhrs morgens von dem Trio angesprochen worden. Die Täter forderten ihn auf, seine persönlichen Gegenstände herauszurücken. Als er sich weigerte, wurde er attackiert.

Mit schweren Verletzungen, zu denen die Polizei keine näheren Angaben macht, schleppte sich das Opfer zu seiner Wohnanschrift. Seine Familie leistete Erste Hilfe und alarmierte die Polizei. Die fahndete unter anderem mit einem Hubschrauber nach den Tätern.

