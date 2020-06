Jugendliche im Gleis haben in Essen eine S-Bahn ausgebremsst.

Bahnverkehr Jugendliche im Gleis bremsen S-Bahn in Essen-Kray aus

Essen. Jugendliche haben sich in Gleisen in Essen-Kray aufgehalten. Bahnstrecke musste für eine Stunde gesperrt werden. Zugführer erlitt einen Schock.

Zwei Jugendliche in Gleisanlagen haben in Essen-Kray den Führer einer S-Bahn zu einer Vollbremsung gewungen. Die Bundespolizei hat Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, war der Zug am Dienstagabend im Rahmen einer Überführungsfahrt ohne Reisende auf dem Weg von Essen-West nach Wanne-Eickel unterwegs. Auf Höhe des Bahnhofes Essen-Kray West erkannte der Zugführer die zwei Jugendlichen auf den Bahngleisen. Um einen Zusammenstoß mit den Personen zu vermeiden, leitete er sofort eine Schnellbremsung ein. Die S-Bahn kam noch vor den Jugendlichen zum Stehen, die beiden flüchteten sofort in unbekannte Richtung. Der Zugführer erlitt durch den Vorfall einen Schock und musste seinen Dienst abbrechen.

Die Bundespolizei weist einmal mehr darauf hin, dass ein Betreten der Bahngleise lebensgefährlich ist. Züge nähern sich oft lautlos. Bemerkt man sie, kann es schon zu spät sein. Durch Glück und schnelles Handeln des Zugführers wurde im aktuellen Fall niemand verletzt. Die Bahnstrecke musste aufgrund des Zwischenfalls allerdings für eine Stunde gesperrt werden.

